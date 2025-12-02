Prezzi a San Marino, il gruppo La Sociale: "Fare generalizzazioni indistinte è sempre foriero di disinformazione"

In riferimento al comunicato di alcune rappresentanze dei consumatori in data 1 dicembre, in cui si accredita una situazione di forte divario dei prezzi in particolare di generi alimentari, che si dicono notevolmente più cari nella Repubblica di San Marino rispetto alla realtà di Rimini dobbiamo contradire fermamente queste affermazioni: Fare generalizzazioni indistinte è sempre foriero di disinformazione. In particolare, per quanto riguarda il nostro gruppo alimentare, presente nella Repubblica di San Marino con vari punti vendita, queste affermazioni non corrispondono alla realtà dei fatti. I prezzi medi dei prodotti alimentari in vendita presso i nostri negozi sono competitivi con quelli delle zone limitrofe italiane. Nonostante gli aumenti a livello di produzione, di prodotti del settore alimentare, come attestato dagli uffici statistici italiani e di altri paesi. I dati statistici portati a sostegno di un presunto maggior costo di generi alimentari per il consumatore sammarinese, dati e metodologia di rilevazione che comunque sembrano necessitare in generale di attente verifiche, non riguardano il GRUPPO ALIMENTARE LA SOCIALE. Infatti, sono circa tre lustri che non vengono fatti rilievi dei prezzi presso i nostri punti vendita, nonostante il fato che siamo fra i maggiori venditori di generi alimentari nella Repubblica di San Marino. A maggiore ragione, per il fatto che presso i nostri punti vendita è a disposizione dei consumatori un paniere di 26 prodotti di prima necessità che hanno gli stessi prezzi (senza un centesimo di aumento dall'anno 2008, cioè 17 anni fa), risultano del tutto infondati e fuorvianti certe affermazioni di presunta maggior convenienza di spesa alimentare oltre confine. Valorizzare il sistema economico della Repubblica di San Marino, non solo del settore alimentare, dovrebbe essere nell'interesse di tutti, anche per la salvaguardia dei numerosi lavoratori impiegati in queste attività.

C.s. - GRUPPO ALIMENTARE LA SOCIALE

