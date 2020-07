Prezzi al consumo Rimini, Federconsumatori Rimini: "estate tiepida"

I dati Istat del mese di giugno, anche a Rimini, confermano la deflazione con un indice dei prezzi al consumo che si attesta a -0,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mente rispetto al mese di maggio 2020 si registra una variazione del + 0,3%. Una deflazione che non interessa, però, tutti i generi. Come rileva l’Istituto di Statistica, infatti: "La flessione dei prezzi al consumo su base annua, registrata per il secondo mese consecutivo, continua ad essere il prodotto di spinte contrapposte: quelle deflazionistiche provenienti dai prezzi dei Beni energetici con - 4,1% Trasporti con - 3,4%, ricreazione spettacoli e cultura - 5%, comunicazioni - 3,1%, ristorazione e servizi ricettivi - 2,4% e quelle al rialzo dei Beni alimentari + 1,8% (con punte del + 2,4% su vegetali e +4,5% su frutta), bevande alcoliche e tabacchi + 1,9%, abbigliamento e calzature + 2,7%, istruzione + 1.1%, salute e cura della persona + 0.6%. Nel dettaglio, secondo l’Istat, i prezzi del carrello a Rimini aumentanno dell'1,8% rispetto ad un + 2,1% su base nazionale. I prezzi del carrello si avvicinano maggiormente alla realtà, da diversi mesi denunciavamo aumenti fuori controllo sui prodotti alimentari, in particolare sulla frutta fresca e sulle verdure. Per Federconsumatori Rimini tale andamento rivela come, in questa fase delicata e critica anche sul piano dei consumi, sia indispensabile operare scelte coraggiose, all’insegna del rilancio dell’occupazione, degli investimenti per lo sviluppo, ma soprattutto attraverso l’avvio urgente di misure destinate all’eliminazione di disparità e disuguaglianze. Forme di sostegno, bonus e agevolazioni dovranno essere erogati a tutti i beneficiari che, in molti casi, li attendono da mesi. Tali misure si dovranno tradurre in misure provvedimenti di rilancio di ampio respiro e di carattere strutturale, per restituire al Paese ed in particolare all'economia del nostro territorio l' opportunità di crescita e di sviluppo di una estate molto " tiepida " dal punto di vista della della spesa e dei consumi.

c.s. Federconsumatori Rimini