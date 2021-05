Prima assemblea programmatica dei Gdc

I GDC tornano a parlare di Progetto Paese e lo faranno attraverso la modalità dell'assemblea programmatica, una nuova iniziativa che giovedì alle 18.30 presso la Sala Montelupo di Domagnano vedrà il coinvolgimento di tutta l'assemblea del movimento giovanile. Quest'ultima sarà chiamata a interrogarsi su un quesito sostanziale: cosa vogliono i giovani dal Paese? L'appuntamento terminerà con l'elaborazione di un documento che verrà messo a disposizione dei componenti del gruppo consigliare del PDCS e dei Segretari di Stato. La relazione si articolerà sulla base di tematiche di stretta attualità, dalle pensioni alla politica estera alla scuola fino ad arrivare alla sanità. L'assemblea programmatica è stata fortemente voluta dal direttivo dei GDC e dal presidente Lorenzo Bugli. Quest'ultimo afferma: "Ora più che mai la politica deve tornare a parlare di temi, temi reali e concreti, grazie al contributo spontaneo e propositivo dei nostri giovani. Giovani che voglio essere cittadini non passivi ma attivi, che hanno voglia di proporre, confrontarsi e rivedere alcune posizioni insieme a chi ha più dimestichezza. Nella stessa occasione verrà avviata la campagna di tesseramento con rinnovamento delle tessere per i membri dell'assemblea e verrà lanciato l'evento di chiusura della mostra sui padri fondatori dell'Europa, che in questi mesi ha visto impegnate le nostre Segreterie di Stato".

Giovani Gdc

