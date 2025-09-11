Prima conferenza europea di Ventotene: per San Marino, presente Michele Chiaruzzi Su iniziativa del Parlamento europeo Ventotene sarà di nuovo un luogo di riferimento internazionale per il dibattito sul futuro democratico d’Europa.

Dal 12 al 14 settembre si terrà la Prima conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia, organizzata dal Parlamento europeo. L’isola che partorì il Manifesto di Altiero Spinelli torna a essere luogo simbolico: da rifugio e confino a laboratorio politico, riaprendo la discussione sul senso stesso della convivenza democratica europea. A Ventotene si rifletterà sui valori della democrazia e delle libertà fondanti l’Unione Europea, anche grazie alla testimonianza diretta di dissidenti perseguitati per il loro pensiero o le proprie posizioni politiche. Saranno presenti alcune delle voci più autorevoli della resistenza civile contemporanea come Julija Navalnaya, moglie di Alexei Nalvany, Premio Sacharov del Parlamento europeo; Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace e simbolo della lotta per i diritti umani e delle donne in Iran; Oleksandra Matviichuk e Oleksandra Romantsova, Premi Nobel per la Pace e voci della resistenza civile ucraina; Sviatlana Tsikhanouskaya, Premio Sacharov e leader dell’opposizione bielorussa. Sulle questioni legate al conflitto in Medio Oriente interverranno i movimenti palestinese Women of the Sun e israeliano Women Wage Peace, che si battono per la fine del conflitto. Dall’Asia arriveranno le parole di Wu’er Kaixi, sopravvissuto di piazza Tienanmen e oggi voce di Taiwan, di Zumretay Arkin per gli uiguri e di Ali Maisam Nazary per l’Afghanistan, a conferma che la geografia della libertà non conosce confini e il valore della libertà é ovunque fragile e prezioso. Oltre alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e alla Vicepresidente Pina Picierno parteciperanno anche Paolo Gentiloni, già Commissario Europeo per l'Economia, Lia Quartapelle, Vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Michele Valensise, Presidente dell’Istituto Affari Internazionali, ed eurodeputati di diversi orientamenti politici come Salvatore De Meo (PPE-FI), Nicola Zingaretti (S&D-PD), Brando Benifei (S&D-PD), e Sandro Gozi (Renew), insieme a parlamentari italiani, giornalisti, accademici e diplomatici. Tra questi saranno presenti anche Michele Chiaruzzi e Sofia Ventura, autori del volume ‘Perché l’Ucraina combatté’, un libro che considera la guerra d’Ucraina una vera e propria «guerra d’Europa», già presentato in anteprima a San Marino.



c.s. Parlamento Europeo



