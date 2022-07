Prima Convention del Valpharma Group

Tre aziende, 370 persone, 6 temi che anno fatto da filo conduttore per l’intera giornata: sono i numeri della prima convention del Gruppo Valpharma, che si è svolta venerdì 15 luglio 2022 nella splendida cornice del Parco Oltremare di Riccione. Una marea gioiosa di persone, con indosso una maglietta bianca con scritto Io ci sono, hanno “invaso” il parco tematico per una giornata di riflessioni, lavori ma anche intrattenimento e divertimento sotto il tema della Trasformazione, un viaggio nel cambiamento. Nel suo saluto iniziale, la presidente Alessia Valducci ha ricordato il padre, Roberto, e altre figure fondamentali per la storia di Valpharma Group, tra gli applausi calorosi e commossi dei collaboratori presenti. Uno sguardo sui 45 anni di Valpharma e i 40 di Erba Vita per proiettarsi su un futuro pieno di progetti, scanditi da 6 parole chiave: organizzazione, innovazione, digitalizzazione, diversificazione, sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. Se nel corso della mattinata si sono avvicendati i relatori che hanno affrontato i temi chiave della convention, il pomeriggio è stato il momento del team building. Divisi in gruppi, i dipendenti delle tre aziende hanno avuto la possibilità di conoscersi, confrontarsi sui temi in discussione e collaborare per la realizzazione del progetto. “Questa convention doveva tenersi il 13 marzo del 2020 – spiega la presidente del Gruppo Alessia Valducci -, l’abbiamo rimandata un paio di volte e ora finalmente siamo riusciti a realizzarla. È stata una grande emozione, ho respirato un’atmosfera di profonda unione e di grande entusiasmo e soprattutto l’orgoglio di far parte di Valpharma Group e di dire Io ci sono, come è scritto sulle magliette”. Tenendo fede al concetto di sostenibilità, una delle parole chiave dell’evento, il cibo avanzato dai pasti della giornata, serviti dal catering Leardini Group, sono stati donati all’associazione Papa Giovanni XXIII.