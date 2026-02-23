Prima Direzione del Partito Socialista Riformista Sammarinese

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima riunione della Direzione del Partito Socialista Riformista Sammarinese con vari argomenti all’O.d.g., tra i quali valutazioni e riflessioni del post Congresso Generale. I venticinque Membri della Direzione hanno ritenuto che l’Assise, sia stata un momento di grande rilevanza politica, sia per i contenuti espressi durante i lavori, che per l’ampia partecipazione, complimentandosi altresì per l’attenta e puntuale organizzazione. La Direzione ha ritenuto fondamentale tale passaggio politico, che conferma il desiderio di fare del nuovo Partito un elemento baricentrico del processo di ricostruzione dell’area Socialista e Riformista nella Repubblica di San Marino. Il Presidente Andreoli, ha comunicato ai presenti che nella prossima Direzione saranno poste in votazione le nomine, come da Statuto, fra le quali quella della Segreteria Politica. Il Segretario Generale, Toccaceli, nel suo intervento, oltre a ringraziare il Consigliere Giovanna Cecchetti per i puntuali interventi svolti in Consiglio Grande e Generale, ha posto al centro dell’attenzione diversi argomenti dibattuti in aula consiliare ed i membri della Direzione del Partito Socialista Riformista Sammarinese esprime soddisfazione per l’approvazione della Legge sulla Cittadinanza per naturalizzazione, un passo in avanti verso l’inclusione ed integrazione che permette ai cittadini naturalizzati di poter mantenere la propria cittadinanza di origine e per l’ approvazione del Progetto di Legge sulle Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero. Il progetto di Legge, rafforzando lo status giuridico ed organizzativo delle Comunità, consolida il legame con le proprie radici in quanto le Comunità all’estero non sono semplici associazioni, ma sono anche presìdi di identità, luoghi di memoria e strumenti di collegamento tra la Repubblica e le nuove generazioni di sammarinesi nel mondo.

c.s. Partito Socialista Riformista Sammarinese







