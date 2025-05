Prima giornata di incontri ufficiali per il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ad Expo Osaka 2025

Domani, 3 maggio 2025 si celebra, ad Expo Osaka 2025, il San Marino National Day, ovvero la più alta celebrazione dell’identità di un Paese nel contesto dell’Esposizione Universale. Il National Day è stato preceduto oggi dal “San Marino Special Day”, un’iniziativa voluta per promuovere il turismo, le tradizioni, la musica e l’arte sammarinese ad Expo 2025 e per annunciare la giornata di festa prevista per domani. Il “San Marino Special Day” che si è tenuto nella splendida cornice dell’auditorium Shining Hat, è stato aperto dall’intervento di saluto del Segretario di Stato Federico Pedini Amati “San Marino è un Paese che affonda le radici nella libertà, nell’indipendenza e nella solidarietà, è la più antica Repubblica del mondo e siamo orgogliosi di portare oggi sulla scena internazionale il nostro impegno verso la pace, la collaborazione e la valorizzazione delle tradizioni nello spettacolo che precede il nostro National Day -ha spiegato Pedini Amati davati ad un pubblico folto ed attento-. Oggi, attraverso la musica e la rievocazione storica vi guideremo in un viaggio che esplora la nostra storia e il nostro legame con il Giappone. Un viaggio che celebra tradizioni millenarie ma anche la bellezza del dialogo tra popoli e culture”. L’intervento del Segretario di Stato è stato seguito da quello del Commissario Generale Filippo Francini. Lo show è proseguito con l’esibizione dell’ensemble dell’Istituto Musicale Sammarinese con la composizione “From the hearth of San Marino to Osaka day, con il concerto della violinista Ikuko Kawai, nominata Pavillon Ambassador e con lo spettacolo della Federazione Sammarinese Balestrieri testimonianza della tradizione storica della Repubblica di San Marino a migliaia di chilometri di distanza. Le celebrazioni sono proseguite sul Central Stage del Common-C, l’edificio all’interno del quale si trova il Padiglione di San Marino con la performance Bohemienne Harmonies: notes from Paris to San Marino con Aldo Capicchioni e Michela Zanotti al violino, Anselmo Pelliccioni al violoncello, Marco Torsani al clarinetto e Akiko Yatani alla viola. La giornata si era aperta con la prima visita del Segretario di Stato Federico Pedini Amati al Padiglione San Marino, accolto dal Direttore Laura Franciosi e dal suo staff. L’incontro con i volontari e la visita guidata delle esperienze previste nell’area disegnata dall’Università di San Marino, in chiusura la dedica sul libro delle firme. Nel pomeriggio alcune visite ufficiali nei padiglioni di Croazia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Polonia. La delegazione formata dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, dal Commissario Expo Filippo Francini, dal Segretario Particolare Alan Gasperoni e dal Direttore del Padiglione San Marino Laura Franciosi ha visitato lo spazio espositivo della Croazia, terra amica e posizionata nello stesso hub in cui si trova il padiglione sammarinese. Successivamente la visita del Padiglione dell’Arabia Saudita da Adel Alfayez Deputy Commissioner General, nel corso dell’incontro è stato più volte ribadito l’ottimo rapporto tra i due Stati e il desiderio di collaborazione in previsione del prossimo Expo che si terrà a Riyad tra cinque anni con una presentazione del progetto realizzato dall’organizzazione saudita e delle opportunità per i Paesi che decideranno di aderire. L’incontro si è chiuso con la stesura del messaggio del Segretario di Stato sul libro degli ospiti: “San Marino guarda con interesse alla crescente cooperazione con l’Arabia Saudita e auspica che momenti come questo possano rafforzare amicizia, scambi e progetti comuni in ambito turistico e non solo. Ci vediamo a Riyad fra 5 anni”. Il tour è proseguito con la visita del Padiglione degli Emirati Arabi e quello della Polonia (Presidente di turno del Consiglio d’Europa) con un prezioso incontro conclusivo che ha gettato le basi per prestigiose collaborazioni fra i due Paesi. La presenza delle autorità sammarinesi ad Expo permette di esprimere l’unicità della Repubblica, la peculiarità delle sue traduzioni e delle sue istituzioni (particolarmente apprezzata la presenza di due Guardie del Consiglio Grande e Generale al seguito della delegazione), oltre che delle proprie eccellenze, ma anche l’impegno verso i temi globali della contemporaneità. La Giornata di domani, la più importante dell’intera partecipazione ad Expo, prevede una serie di visite ufficiali alle quali prenderanno parte anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e un lungo show musicale concluso dal tradizionale spettacolo della Federazione Balestrieri Sammarinesi.

c.s. Segreteria di Stato Turismo ed Expo