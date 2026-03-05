Prima giornata per “Jump’In International”: da oggi a sabato 500 giovani da tutto il mondo a Cesenatico per l’evento di robotica più grande d’Italia

Ha preso il via oggi “Jump’in International”, l’evento di robotica educativa più grande d’Italia che è approdato per la prima volta in Romagna, al Villaggio Accademia di Cesenatico. A organizzarlo è la società benefit riminese Fattor Comune, in collaborazione con Artù Onlus e Assoform Romagna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesenatico. Particolarmente significativa l’internazionalità dell’evento, che rappresenta un unicum in Italia e che vede la partecipazione di team provenienti da ben 13 Paesi di 4 Continenti: Colombia, Grecia, Hong Kong, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Venezuela, Zimbabwe e, naturalmente, Italia. Rivoluzionario lo spirito di ‘coopertition’ che caratterizza le sfide Fino a sabato, i giovani dai 12 ai 19 anni si sfidano nella tappa italiana del FIRST Tech Challenge, mettendosi in gioco in sfide di robotica educativa, intelligenza artificiale, uso delle tecnologie e sviluppo delle competenze trasversali. “È rivoluzionario", afferma Sandra Meloni referente di First Tech Challenge Italia, "vista anche la drammatica attualità di questi giorni, lo spirito di ‘coopertition’ che anima l’evento: neologismo del regolamento FIRST, che unisce collaborazione e competizione". Le squadre, infatti, non vengono premiate solo per i risultati, ma anche in base a quanto si aiutano reciprocamente, condividendo competenze e soluzioni per crescere insieme, attraverso la tecnologia. I vincitori parteciperanno alla finale della FIRST Tech Challenge di Houston (Usa) a fine aprile. I laboratori Oltre alle competizioni di robotica, le tre giornate di “Jump’in International” daranno ai ragazzi la possibilità di partecipare a laboratori di Intelligenza Artificiale, dove saranno aiutati a ragionare fuori dagli schemi e a lavorare in team, accompagnati dai professionisti di Fattor Comune. I laboratori sono aperti anche agli accompagnatori dei gruppi, che, tramite una parte teorica e una più pratica, potranno scoprire le nuove modalità della comunicazione con i giovani, a partire dalla gamification. Per gli amanti dello spettacolo e del teatro, sarà inoltre possibile partecipare ai laboratori di circo e improvvisazione teatrale.

c.s. Fattor Comune



