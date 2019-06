"Prima i Sammarinesi" accoglie con favore l'invito di DIM

Prima i Sammarinesi raccoglie con molto favore l’invito inoltrato dal consigliere di Rete, Roberto Ciavatta, ad essere presenti alla serata di presentazione di DIM che si terrà lunedì 17 giugno al Palace Hotel, dalle ore 19:30. Certamente non faremo mancare la nostra presenza e ove ce ne sarà data l’occasione apportare il nostro bagaglio di esperienze per dare un contributo all’intento della manifestazione, benissimo espressa nel titolo: “Il domani lo puoi ignorare o lo puoi costruire”. Invitiamo a nostra volta a partecipare, tutti coloro che ci hanno dato sostegno nel difficile compito di portare avanti la nostra azione, certi della necessità di volersi e doversi impegnare in misura sempre maggiore, per la salvaguardia della nostra antica Repubblica.

c.s. Prima I Sammarinesi