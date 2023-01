Prima partecipazione in presenza della Repubblica di San Marino all’Assemblea Generale di IRENA

Il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’A.A.S.S. Teodoro Lonfernini ha partecipato nei giorni scorsi ad Abu Dhabi alla 13 a Sessione dell’Assemblea dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) di cui la Repubblica di San Marino è divenuta membro nel 2021, compiendo un altro importante passo di responsabilità e impegno verso la transizione energetica a livello internazionale. San Marino ha portato la sua voce per la prima volta intervenendo in presenza alla Sessione plenaria di alto livello. ‘La Repubblica di San Marino ha da tempo iniziato il suo percorso, prioritario e non più rinviabile, verso la transizione energetica, processo che sta interessando tutti i Paesi a livello internazionale’, ha detto nel suo messaggio all’Assemblea il Segretario Lonfernini. ‘La transizione energetica va vista come un’opportunità. Non solo come un processo di riduzione dei combustibili fossili e di sviluppo di un sistema per operare con fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, ma come un processo di promozione di una “coscienza ecologica” che, mediante abitudini virtuose, permetta di creare una società in grado di impegnarsi per contrastare il cambiamento climatico e tutelare l’ambiente. Anche San Marino ha colto questa opportunità, adoperandosi per accelerare il passaggio a un sistema energetico più pulito, equo e resiliente, potenziando e implementando l’utilizzo dell’energie rinnovabili, l’adozione di tecniche di risparmio energetico e l’individuazione di uno sviluppo sostenibile.’ L’incontro a margine dei lavori dell’Assemblea con il Direttore Generale di IRENA Francesco La Camera, ha suggellato il riconoscimento della Repubblica di San Marino quale paese membro dell’Agenzia Internazionale. ‘Il colloquio bilaterale con il Direttore Generale è stato l’occasione per ringraziarlo e per congratularmi con lui per la sua rielezione per il prossimo quadriennio’, ha dichiarato il Segretario con delega alle Politiche Energetiche. ‘Abbiamo rafforzato e consolidato i nostri rapporti con l’Agenzia grazie al dialogo diretto con chi la governa al quale ho rivolto l’invito a organizzare a San Marino un prossimo evento dedicato alle strategie delle politiche energetiche.’ ‘E’ stata una due giorni soddisfacente, ricca di occasioni di approfondimento, condivisione e relazioni, un momento di confronto estremamente importante che ha visto la partecipazione di quasi tutti gli oltre 160 paesi membri, durante il quale si sono discusse e condivise le strategie relative alle politiche energetiche,’ ha concluso il Segretario Lonfernini.

Cs SdS Lavoro