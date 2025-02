Prima proiezione per “Tornado a Est”

Il 13 febbraio, il Cinema Teatro Concordia ha ospitato la prima proiezione del film “Tornando a est,” diretto da Antonio Pisu e prodotto da StradeDelEst, con il sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino. L'evento è iniziato con una presentazione che ha visto la partecipazione del produttore del film Maurizio Paganelli, l’attore romagnolo Samuele Sbrighi, il consulente per il Cineturismo di San Marino Fabrizio Raggi, la Direttrice dell’Ufficio del Turismo Anna Chiara Sica e il Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj. Ambientato nel 1991, “Tornando a est” segue le avventure di tre amici: Pago, Rice e Bibi, interpretati rispettivamente da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini. Questi personaggi erano già protagonisti del film precedente, “Est: Dittatura last minute.” Dopo un viaggio in Romania, i tre tornano alle loro vite quotidiane a Cesena. Pago lavora come guida turistica e passa molto tempo nella Repubblica di San Marino, Rice è impiegato in una piccola banca, mentre Bibi ha avviato una corrispondenza con Yuliya, una giovane bulgara che non ha mai incontrato di persona e che sostiene economicamente. Incitati dai loro amici, Bibi decide di recarsi a Sofia per incontrare Yuliya, e Pago e Rice lo accompagnano. Arrivati in Bulgaria, i tre amici si ritrovano coinvolti in una serie di avventure esilaranti, scambiati per spie internazionali e seguiti dai servizi segreti italiani, il che li porta a vivere emozioni intense e colpi di scena inaspettati. “Tornado a Est” fa parte del Progetto Cineturismo, voluto e sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo, progetto che vede la realizzazione di 3 film girati nel territorio di San Marino nel 2024, film che riguardano la vita segreta di Alberto Sordi e la vita dello storico Pasquale Rotondi.

Il film rimarrà in programmazione al Cinema Concordia fino al 19 febbraio 2025. Un ringraziamento speciale va a Giochi del Titano per il supporto alla realizzazione della serata di presentazione.

cs Segreteria Turismo