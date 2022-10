Prima riunione per il Comitato Tecnico per la riattivazione del Treno Bianco Azzurro

Si è riunito ieri per un primo storico incontro il Comitato Tecnico per la riattivazione del Treno Bianco Azzurro, un’iniziativa che fa seguito ai numerosi incontri fra Segreteria di Stato Turismo, Ministero del Turismo italiano e Fondazione Ferrovie dello Stato per lo studio e la progettazione del recupero dello storico treno che da Rimini raggiungeva la vetta del Titano. Del Comitato fanno parte l’Ing. Luigi Francesco Cantamessa, il Dott. Massimiliano Marchetti, il Dott. Emanuele Moretti, il Dott. Massimo Feruzzi. Ha partecipato ai lavori anche il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. L’Ing. Luigi Francesco Cantamessa è stato nominato Presidente del Comitato. E’ stato definito l’indirizzo delle prime attività volte a perseguire nel più breve tempo possibile la riattivazione, nella forma di ferro-tramvia, dello storico tracciato in territorio sammarinese, a partire dal tratto già ricostruito interno alla Galleria Montale. Parallelamente il Comitato coordinerà i rapporti con il Gruppo FS per lo studio di fattibilità per la progettazione di massima dell’intero tracciato già finanziato con 2 milioni di euro dal Ministero del Turismo italiano. La riunione, oltre che per discutere numerose questioni tecniche è servito anche per fare il punto sui bandi attualmente attivi, per progetti similari, al Consiglio d’Europa, bandi che è interesse del Comitato Tecnico intercettare.

