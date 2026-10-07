Prima serata di studi politici: ”Le nuove destre all'attacco della Democrazia" (prof. D.Rossi)

Prima serata di studi politici: ”Le nuove destre all'attacco della Democrazia" (prof. D.Rossi).

La politica è una cosa inutile e sempre più distante dai bisogni della gente? La cittadinanza non ne capisce il linguaggio e con il pretesto di “stare sui temi” non distingue più la destra dalla sinistra? Per cercare di colmare questo divario, RETE ha pensato di organizzare una serie di approfondimenti politici con studiosi che affronteranno temi di politica “alta”, temi ideali ma calati nella contemporaneità, senza lo stridio polemico dalle diatribe a cui spesso ci tocca assistere. Il primo appuntamento di formazione politica è fissato per domani sera, mercoledì 7 ottobre, quando nella sala riunioni del partito di via Trasmundo da Fano, il professor Dalmazio Rossi, storico e filosofo riminese, scambierà opinioni con gli intervenuti sul tema delle nuove destre U.S.A. e di come la loro espansione stia mettendo a rischio la democrazia ed il diritto internazionale in Europa e nel mondo occidentale. Una conversazione aperta, più che una lezione accademica, con ampio spazio agli interventi durante la quale il professore riminese scambierà informazioni utili a favorire la comprensione di alcuni passaggi storici e tracciando il profilo di personaggi che stanno condizionando il nostro tempo con il loro agire. L’appuntamento è per le 21 nella sede di RETE a Murata in via Trasmundo da Fano, 4.

C.s. - Rete

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