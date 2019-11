Prima serata pubblica per Noi per la Repubblica

Noi per la Repubblica, dopo intense settimane di lavoro politico e programmatico, a dieci giorni dall’inizio della campagna elettorale presenta alla cittadinanza i suoi volti e il suo progetto politico. Domani sera alle ore 21 alla Sala Montelupo di Domagnano, il nuovo gruppo nato dall’aggregazione del Partito dei Socialisti e dei Democratici, Partito Socialista, Movimento Democratico San Marino Insieme e di alcuni esponenti di Noi Sammarinesi, nella sua prima serata pubblica presenterà la sua idea per la San Marino di domani e le persone che credono a questa trasformazione. Noi per la Repubblica sarà attenta ai bisogni delle persone e delle fasce più deboli, consapevole che l’unica arma contro la crisi è il lavoro -possibilmente per i sammarinesi- e che il collante della nostra comunità è un sistema socio sanitario che garantisce a tutti il diritto alla salute, così come era stata pensata quando è stato creato l’Istituto per la Sicurezza Sociale. Nella prima serata pubblica parleremo anche del motore di tutto che è rappresentato dallo sviluppo economico da un lato e da una buona politica estera dall’altro, che deve mettere la Repubblica di San Marino nelle condizioni migliori per lavorare e per diventare un partner affidabile per gli altri stati, partendo dalla vicina Italia con la quale la nostra organizzazione politica nei giorni scorsi ha già iniziato a tessere rapporti di alto livello politico e istituzionale. Sono questi soltanto alcuni degli argomenti dei quali Noi per la Repubblica inizierà a partire da domani sera, ore 21.00, sala Montelupo di Domagnano. Sono tutti invitati a partecipare.

c.s. Noi per la Repubblica