Prima visita di Stato sul Titano di un Ministro per lo Sport Italiano I Segretari di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini e per l’Istruzione e le Politiche Giovanili Andrea Belluzzi hanno ricevuto la visita del Ministro per lo Sport e i Giovani della Repubblica Italiana Andrea Abodi.

Nella mattinata odierna i Segretari di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini e per l’Istruzione e le Politiche Giovanili Andrea Belluzzi hanno ricevuto la visita del Ministro per lo Sport e i Giovani della Repubblica Italiana Andrea Abodi. Si è trattata della prima volta che un Ministro per lo Sport veniva in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino; anche per il Ministro Abodi era la prima visita di Stato dall’inizio del suo mandato. Accompagnato dai due Segretari di Stato, il Ministro Abodi, si è recato dapprima presso la sede del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese dove ad accoglierlo c’erano il Presidente Gian Primo Giardi, il Segretario Generale Eros Bologna e tutti i membri del Comitato Esecutivo. La visita è stata l’occasione per un tavolo di confronto fra il Segretario Lonfernini, il presidente Giardi e il Ministro Abodi su temi relativi allo sport e sulla possibile partecipazione di atleti sammarinesi ai Giochi della Gioventù italiani. Le istituzioni hanno poi visitato gli impianti del Multieventi Sport Domus e al termine il Museo dello Sport e dell’Olimpismo, nel quale il Ministro Abodi ha potuto ammirare le gesta degli atleti biancazzurri. Le delegazioni si sono poi trasferite a Palazzo Mercuri presso la sede della Segreteria di Stato per il Lavoro dove si è svolto un incontro cordiale e amichevole nel corso del quale son state rinnovate la comunione di intenti, la collaborazione tra Stati e il rispetto reciproco stabiliti fin dal primo incontro a Roma. E’ seguito lo scambio dei doni. Introdotto dal Segretario Lonfernini, il Ministro Abodi è stato infine ricevuto a Palazzo Pubblico in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Particolarmente emozionato, Abodi è stato poi insignito del grado di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. ‘Ringrazio il Ministro Abodi per la sua visita che ha fatto di oggi un momento molto alto e importante che va suggellare e rafforzare la nostra amicizia e già proficua collaborazione; ne siamo onorati e fieri. La prima visita di un Ministro che si occupa di politiche sportive è il coronamento di un riconoscimento. Sono vivi e genuini i miei sentimenti di gratitudine nei suoi confronti’, ha dichiarato il Segretario Lonfernini. ‘La straordinaria disponibilità che il Ministro Abodi ha dimostrato nel voler creare alleanze e connessioni e nel voler condividere progetti tra i nostri due Paesi testimonia un atteggiamento molto nobile e per niente comune di cui non posso che dirmi entusiasta’, ha detto il Segretario Belluzzi.

Dopo aver portato i saluti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro Abodi ha dichiarato: ‘Per me, i sentimenti, gli ideali e i valori sono molto importanti. Qui li ritrovo, profondi e sinceri. Quella odierna è una tappa del percorso comune, attraverso lo sport che rappresenta una delle più efficaci difese immunitarie sociali. Il nostro ruolo istituzionale deve contribuire al loro consolidamento e rafforzamento. Questo è lo spirito che qualifica il profilo della nostra collaborazione che ci siamo impegnati a sviluppare a beneficio delle nostre comunità, alle quali dobbiamo e vogliamo offrire delle buone ragioni per alimentare prospettive di fiducia e speranza, attraverso lo sport in tutte le sue dimensioni.’

