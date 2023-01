Prima visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari in Arabia Saudita

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, S.E. Luca Beccari, accompagnato da una delegazione di funzionari del Dipartimento, è stato ricevuto con i massimi onori a Riad, dove si trova in visita ufficiale. In data odierna il Segretario ha incontrato S.A.R. Principe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro degli Affari Esteri del Regno dell'Arabia Saudita. L'occasione è stata propizia per affrontare temi di mutuo interesse, tesi al rafforzamento delle relazioni bilaterali e multilaterali tra i due Paesi. Da parte saudita è stata confermata la volontà di concludere l'Accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti in tempi celeri, il cui testo e già stato parafato, ma anche di proseguire nella definizione e sottoscrizione di altri Accordi nel breve periodo. Si tratta della prima visita ufficiale di un Segretario di Stato sammarinese nel Regno ed è frutto di una serie di incontri pregressi. Il Segretario di Stato Beccari ha avuto infatti occasione di dialogare con il Ministro degli Affari Esteri saudita a settembre 2022, a margine della 77° Assemblea Generale delle Nazioni Unite e sempre nel 2022, ha avuto occasione di incontrare, congiuntamente ai Segretari di Stato Lonfernini e Pedini Amati, il Ministro dello Sport Saudita, S.A.R. il Principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal e il Ministro del Turismo saudita, S.E. Ahmed Al Khateeb. “È stato un incontro proficuo – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari –, che ha messo in luce le significative opportunità di collaborazione in un Paese con grandi capacità di investimento e avanzati progetti di sviluppo in numerosi ambiti. Forte è l’interesse saudita a promuovere collegamenti e scambi con San Marino sempre più stabili attraverso la sottoscrizione di importanti intese bilaterali in diversi settori”.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

