Primo appuntamento per “Il caffè letterario del Titano”.

Venerdì 28 ottobre alle ore 18.30 presso il nuovo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl in via 25 marzo, 71 a Domagnano- Repubblica di San Marino, primo appuntamento con il “Caffè letterario del Titano”, la nuova rassegna dedicata agli autori sammarinesi ideata da zoomma.news. L’evento ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. Ad aprire le danze la scrittrice Daniela Malpeli e il suo “Cuore all’ombra”. Una vetrina illuminata alla massima potenza per dare visibilità agli autori sammarinesi, a chi ha scelto come sfondo per le proprie opere “l’Antica Terra della Libertà” oppure a chi le deve i propri natali, poeti e scrittori, autori made in San Marino.

Ospiti del “Caffè” i generi letterari più diversi, dal thriller alla poesia, passando per la narrativa e l’autobiografia, a fare da cornice ai diversi appuntamenti un luogo magico dove la cultura danza con l’arte, sede espositiva di mostre personali o collettive. Al centro del locale una macchina da caffè vintage una nutrita libreria ricca di testi sammarinesi e per completare il quadro tavolini e sedie, come si conviene a un vero e proprio Caffè letterario.

E’ questo il nuovo progetto di zoomma.news “Il caffè letterario del Titano”, un appuntameno al mese a partire dal mese di ottobre, per parlare di letteratura, racconti, poesie, emozioni e suggestioni preziosamente custodite all’interno di libri scritti da autori del territorio. Un modo per celebrare “quel fiore di poesia nella severa via della storia” per ricordare le parole che Pascoli tributò a San Marino. Nel corso dei mesi saranno sei gli autori che si alterneranno, la rassegna letteraria sarà inaugurata da Daniela Malpeli. Classe 1979, Daniela Malpeli è nata a San Marino e cresciuta tra le colline e la riva del mare Adriatico.

Dopo la laurea in Lingue e Letterature straniere (tedesco e inglese), inizia a lavorare come ufficio stampa e come giornalista. Nel frattempo, frequenta corsi di scrittura creativa e approfondisce la passione per la lingua studiando Neurolinguistica e Linguistica applicata. Attualmente lavora nell’ufficio comunicazione e marketing di un’azienda e vive a San Marino con il marito e i due figli. Dopo anni di scrittura di diari e racconti brevi, con Cuore all’ombra sperimenta per la prima volta la scrittura di un romanzo. E’ gradita prenotazione telefonica al numero: 335/7341511.

