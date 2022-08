Primo bilancio 'Mi Gusto Party' con evento serale di Ferragosto

Grande partecipazione per i tre giorni di Mi Gusto San Marino l’evento Enogastronomico che sta allentando la via Eugippo di fronte alla Cava dei Balestrieri. Un primo piccolo bilancio per l’evento che si concluderà domani - 16 agosto è sicuramente positivo. Cibo sapori e tradizione hanno fatto da padrone in questa nona edizione. I tanti turisti e sammarinesi venuti in Repubblica durante tutta la giornata hanno potuto degustare le tante prelibatezze messe a disposizione dagli stand del Gusto. MI GUSTO PARTY - Per la giornata di oggi 15 agosto in occasione del Ferragosto ci sarà una grande novità nel programma di Mi Gusto con un party tutto da vivere sempre nella via del gusto: Mi Gusto Party. A far scatenare i partecipanti dell’evento dalle ore 22 in avanti fino all’1:00 ci sarà Dj MET pronto a far divertire tutti i presenti. Il Mi Gusto Party si svolgerà sempre in via Eugippo con la musica dei due Dj della Repubblica. Vi aspettiamo oggi a Mi Gusto e stasera al Mi Gusto Party.

Cs - Coop Timbro