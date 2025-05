Primo congresso di Alleanza Riformista

Si è svolto nella giornata odierna, presso la Sala Polivalente di Serravalle, il Primo Congresso di Alleanza Riformista. Un appuntamento molto partecipato e ricco di contributi significativi, grazie agli interventi degli ospiti istituzionali, delle delegazioni politiche, delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche.

Il Congresso ha proceduto all’elezione del Consigliere Gian Nicola Berti quale Segretario Generale di Alleanza Riformista e dell’Assemblea Centrale, composta da 35 membri. Sono stati inoltre approvati lo Statuto del partito e la Mozione Finale.

Come previsto dallo Statuto, il Presidente del Congresso provvederà nei prossimi giorni a convocare l’Assemblea Centrale per procedere alle nomine e agli adempimenti statutari previsti.

Alleanza Riformista desidera ringraziare tutti i partecipanti, i delegati per l’importante contributo dato nel dibattito pomeridiano, i rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche intervenute, nonché tutti coloro che hanno fatto pervenire messaggi di saluto e vicinanza. Un ringraziamento particolare va all’Ambasciatore d’Italia a San Marino, S.E. Fabrizio Colaceci, per la sua presenza, testimonianza di un’amicizia istituzionale che ci onora.

Con questo Congresso, Alleanza Riformista consolida il proprio percorso e rinnova l’impegno a essere protagonista responsabile della vita democratica della Repubblica di San Marino.



