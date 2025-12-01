Primo Festival della Libertà, "semplicemente grazie!"

Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Festival della Libertà – Popoli, Idee, Identità, svoltasi dal 28 al 30 novembre presso la Sala Montelupo di Domagnano. Tre giornate intense di confronto, testimonianze e approfondimenti sui temi della libertà, dei diritti, del lavoro e della democrazia. L’Associazione “Domenico Maria Belzoppi” desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla piena riuscita del Festival. Ringraziamo: Tutti i relatori e ospiti, che con il loro contributo hanno arricchito il programma: - l’attivista Pegah Moshir Pour per la sua testimonianza sul coraggio civile in Iran; - i protagonisti del panel sull’intelligenza artificiale — Gabriele Minucci, Marta Fabbri e S.E. Mons. Domenico Beneventi, che ha richiamato il valore della persona umana e del bene comune; - i Segretari di Stato Canti, Fabbri e Bevitori per i loro contributi e la presenza durante la tre giorni; - il Prof. Giangiacomo Vale, per il suo alto contributo culturale unitamente ai Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Luca Beccari, i Capigruppo Gian Nicola Berti e Nicola Renzi che hanno animato un confronto ricco e plurale sul futuro delle istituzioni. - Le giornaliste Mapi Danna, Sara Bucci e Giovanna Bartolucci, per la professionalità, l’attenzione e il sostegno comunicativo garantito durante tutto il Festival. - La cittadinanza, che ha partecipato con entusiasmo, attenzione e spirito di dialogo. - Le forze politiche e sociali presenti, che hanno contribuito a un clima di confronto costruttivo e aperto. Un ringraziamento particolare agli studenti e gli insegnanti delle classi quinte del Liceo Economico, che hanno saputo portare uno sguardo giovane, curioso e competente. Il bilancio del Festival è estremamente positivo: la partecipazione elevata, la qualità dei contributi e la pluralità delle prospettive hanno confermato l’importanza di costruire spazi pubblici di dialogo, cultura e libertà nella Repubblica di San Marino. L’Associazione “Domenico Maria Belzoppi” ringrazia ancora una volta tutti coloro che hanno reso possibile questa prima edizione e rinnova l’impegno a proseguire e consolidare questa esperienza negli anni a venire. Con gratitudine.

C.s. - Associazione Culturale “Domenico Maria Belzoppi”









