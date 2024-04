Primo incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed il nuovo ambasciatore designato d’Italia a San Marino

Primo incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed il nuovo ambasciatore designato d’Italia a San Marino.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto in mattinata a Palazzo Begni l’Ambasciatore designato della Repubblica Italiana presso la Repubblica di San Marino, Fabrizio Colaceci, il quale presenterà le Lettere Credenziali alla Suprema Magistratura nelle prossime settimane. All’incontrom hanno presenziato anche il Direttore del Dipartimento Affari Esteri, Matteo Mazza, ed i Direttori delle Unità interne del Dipartimento medesimo. Il colloquio è stato caratterizzato dall’approfondimento delle attuali relazioni bilaterali esistenti, fondate su un rapporto particolare ed esclusivo tra le due Repubbliche e alimentato negli anni grazie alle molteplici comunanze culturali e storiche. Da parte dell’Ambasciatore designato è giunto un apprezzamento per il percorso di internazionalizzazione e di avvicinamento all’Unione europea che San Marino ha intrapreso. È stata inoltre l’occasione per condividere, da parte del Segretario di Stato Beccari, i prossimi appuntamenti prodromici alla firma dell’Accordo di Associazione. In conclusione dell’incontro, è stata prestata ampia attenzione anche al rapporto di collaborazione che San Marino mantiene con le regioni italiane limitrofe, che ha visto un rilevante potenziamento nel corso degli ultimi anni, anche in considerazione delle emergenze recenti che entrambi gli Stati hanno dovuto affrontare. All’Ambasciatore designato Colaceci, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e i Direttori del Dipartimento Affari Esteri hanno assicurato la massima disponibilità per lavorare insieme verso il raggiungimento di obiettivi comuni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: