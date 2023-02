Primo incontro ufficiale a Roma tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica italiana, Antonio Tajani

Si è svolto oggi a Roma, alla Farnesina, il primo incontro ufficiale tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Antonio Tajani. Tanti gli argomenti sul tavolo che sono stati oggetto dell’articolato e fruttuoso confronto al vertice istituzionale, alla presenza delle rispettive Delegazioni politico- diplomatiche. L’incontro è stato favorito da un clima disteso e di consolidata amicizia, sviluppatasi negli anni e che ha consentito una trattazione approfondita e condivisa dei temi propri del rapporto bilaterale e del comune impegno internazionale. Il Segretario di Stato Beccari ha posto al centro della discussione lo stato d’avanzamento del negoziato in corso con l’Unione Europea per il perfezionamento dell’Accordo di Associazione da siglarsi, stando alle previsioni, nel corso dell’anno; un argomento che ha registrato un’ampia convergenza di vedute da parte italiana e l’impegno personale dello stesso Ministro a favorirne il risultato. Nell’ambito del peculiare rapporto bilaterale, le Parti hanno convenuto di convocare nel prossimo mese di marzo la Commissione Mista, la cui istituzione è sancita dalla Convenzione del ‘39, al fine di discutere in tempi celeri alcuni temi di particolare interesse, quali l’individuazione di maggiori collaborazioni nel settore dei trasporti, a partire da questioni progettuali concernenti l’Aeroporto Rimini-San Marino e la ricerca di soluzioni a questioni di carattere tecnico-amministrativo, quali le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le problematiche relative al noleggio con conducente e le circolari interpretative riguardanti aspetti residuali del cosiddetto caso “targhe”. Concordata altresì la ricerca di maggiori sinergie tra le Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento all’identità digitale e all’accreditamento telematico, nonché lo scambio di professionalità medico-sanitarie. Rilanciata da San Marino la volontà di addivenire ad un accordo in ambito di definizione delle giurisdizioni in tema di intercettazioni, complementare alla progettualità di sviluppo del settore sammarinese delle telecomunicazioni. Tra i due Ministri è stata effettuata una disamina sul ruolo che entrambi svolgono in ambito multilaterale, in particolare sulla posizione espressa per una riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, alla luce della comune partecipazione al gruppo “Uniting for Consensus”. A tal riguardo si è condivisa l’opportunità di un rafforzamento del ruolo della Repubblica ed una maggior collaborazione bilaterale in tale direzione. Grande interesse è stato rivolto alla maggior cooperazione indirizzata all’area strategica dei Balcani, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione in ambito EUSAIR e ADRION. Ribadita la cooperazione anche in ambito EXPO, confermando il sostegno sammarinese alla candidatura della Città di Roma ad EXPO 2030. Il Segretario di Stato Beccari si è detto particolarmente soddisfatto per il tenore dell’incontro e per la piena disponibilità offerta dal Ministro Tajani, che risulta oggi quanto mai strategica, per l’accresciuto ruolo che San Marino sta giocando nel rapporto fra Stati e nell’apertura di scenari internazionali, con particolare riferimento ai benefit derivanti dalla maggiore associazione con l’Europa. Analoga soddisfazione è stata espressa per il pronto accoglimento, da parte del Ministro Tajani, dell’invito rivoltogli a salire sul Titano in visita ufficiale nei prossimi mesi, al fine di proseguire la fruttuosa collaborazione.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

