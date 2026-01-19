Primo premio della lotteria Osla diventa benefit aziendale

Il primo premio della lotteria per i 40 anni di Osla si è trasformato in un’iniziativa di welfare aziendale e solidarietà. Il biglietto estratto, che metteva in palio un viaggio per due persone del valore di 2.000 euro, è stato infatti vinto da un’azienda associata che ha scelto di destinarlo alle proprie dipendenti. La lotteria è stata organizzata dall’associazione degli imprenditori sammarinesi nell’ambito delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario dalla fondazione lo scorso novembre. La scelta del Consiglio Direttivo è stata di puntare sulla solidarietà: l’intero ricavato della vendita dei biglietti è stato devoluto a sostegno dell’associazione La Fibromialgia a San Marino. L’episodio unisce così attenzione ai lavoratori e sensibilità sociale, inserendosi nel percorso promosso da Osla a favore di una cultura d’impresa attenta alle persone e al territorio.

c.s. OSLA







