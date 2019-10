Priorità e programmi elettorali, ANIS convoca i partiti: “Vogliamo conoscere i loro progetti per lo sviluppo del Paese”

Su invito di ANIS, i partiti e i movimenti politici che si presenteranno alle prossime elezioni si incontreranno martedì 22 ottobre con i vertici dell’Associazione per confrontarsi sulle soluzioni alle principali criticità del sistema e presentare le loro proposte programmatiche. L’iniziativa del nostro Consiglio Direttivo conferma quindi il ruolo attivo e propositivo che ANIS ha sempre avuto nei confronti della politica e delle Istituzioni sammarinesi, a maggior ragione in questa fase di elaborazione dei programmi elettorali, dove si dovranno esplicitare le diverse idee dei singoli partiti o delle coalizioni. Da una parte dunque le priorità (dal Bilancio dello Stato al sistema bancario, fino alle principali riforme) a cui vanno affiancate nuove e incisive politiche per lo sviluppo. A tal proposito ANIS ribadisce la necessità di un metodo di lavoro diverso, davvero efficace, frutto di un confronto reale e costruttivo. Su tutti questi aspetti verrà chiesto ai singoli partiti e movimenti di assumere una posizione certa e netta. Nell’occasione la delegazione ANIS presenterà poi le principali istanze degli imprenditori e delle imprese, chiedendo di condividere la propria visione sistemica e quindi l’urgenza di un Piano Strategico, dove tutte le parti debbano concorrere allo sviluppo, unica leva in grado di dare una prospettiva al Paese. Molto spazio, però, verrà lasciato all’illustrazione dei programmi elettorali e dei principali progetti che partiti e movimenti hanno ideato per il futuro del Paese, che ANIS vuole conoscere e approfondire.

Comunicato stampa

ANIS