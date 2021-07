Problematiche della medicina di base, va accelerato il confronto sull'atto organizzativo dell'ISS

Molto preoccupanti la chiusura degli ambulatori di Acquaviva e di Faetano e in generale le difficoltà che persistono in tutti i centri sanitari; servono soluzioni rapide ed efficaci per i cittadini. Discusse anche le bozze di documento di base e di regolamento per il 20° Congresso CSdL, che con le integrazioni scaturite saranno approvati definitivamente il 22 luglio



L'incontro del 7 luglio sulla riforma pensionistica e le problematiche della medicina di base, sono stati tra i principali temi in discussione nella riunione di questa mattina del Direttivo CSdL, a cui ha fatto seguito l'esame delle bozze di documento di base e di regolamento per il 20° Congresso Confederale, in programma nei giorni 11 e 12 novembre presso il Palace Hotel di Serravalle.

Il Segretario CSdL Giuliano Tamagnini ha ripercorso l'incontro del 7 luglio scorso con il Segretario di Stato per la Sanità, unico membro di Governo presente, coadiuvato da consulenti esterni che collaborano da anni con gli ultimi Esecutivi.

Un incontro dal quale non sono emerse novità sostanziali nel merito della riforma pensionistica, in quanto sono state riproposte le criticità del sistema previdenziale già ampiamente note. Particolare disappunto per la CSdL ha suscitato la mancata volontà del Segretario di Stato di coinvolgere l'intero Esecutivo, raccordando questa riforma fondamentale con l'equità fiscale, ancora da realizzare dopo la riforma tributaria del 2013, e l'intera questione del debito pubblico, degli NPL e dei grandi debitori dello Stato.

Oltre a rivendicare la concertazione e il massimo coinvolgimento dei lavoratori e dei pensionati, la CSdL ha ribadito che la stessa riforma previdenziale deve essere accompagnata dal consolidamento dei Fondi Pensioni e dalla destinazione delle necessarie risorse dello Stato, ed ha chiesto la presentazione dei conti separati tra il fondo dei lavoratori dipendenti e quelli dei lavoratori autonomi, per assicurare la massima chiarezza e trasparenza, poiché la situazione dei fondi pensionistici non è uguale per tutte le categorie. La Confederazione si appresta quindi ai successivi incontri sulla riforma previdenziale, già calendarizzati per i giorni 14, 21 e 29 luglio, senza sapere se verrà consegnata una proposta scritta.

Tra i temi di particolare attualità affrontati, vi è lo stato di grave sofferenza della medicina di base, con le chiusure degli ambulatori di Acquaviva e Faetano (accorpati nel centro salute di Borgo Maggiore), e le difficoltà presenti in pressoché tutti i centri sanitari dislocati sul territorio, in primis nelle comunicazioni dei cittadini con il personale medico e sanitario.

La CSdL chiede ai responsabili politici e sanitari dell'ISS di accelerare il più possibile il confronto sull'atto organizzativo e sul fabbisogno del personale dell'ISS, anche se il nuovo piano sanitario - dal quale devono discendere gli indirizzi generali per la gestione della sanità pubblica - non è stato ancora approvato. La reale intenzione di risolvere queste problematiche che vivono i cittadini sulla propria pelle, si vedrà proprio nei contenuti dello stesso atto organizzativo e del fabbisogno.

Vanno adottate tutte le misure organizzative più opportune e destinate tutte le risorse economiche necessarie per superare questo perdurante stato di difficoltà e ripristinare il pieno funzionamento di tutti i Centri sanitari della Repubblica, mettendo fine ai disagi che vivono i cittadini. Il sistema sanitario pubblico e in particolare la medicina di base con la sua efficiente presenza nelle diverse aree del territorio, sono il perno dell'intero sistema di protezione sociale. Non possiamo permetterci di indebolire o addirittura smantellare pezzi di questo sistema, che deve affrontare con la dovuta tempestività ed efficacia tutte le problematiche di salute degli utenti.

Il Direttivo ha quindi preso in esame le bozze di documento di base e di regolamento per il 20° Congresso CSdL; le integrazioni scaturite nell'ampio dibattito di oggi saranno apportate all'interno del documento di base, che assieme al regolamento congressuale sarà sottoposto alla approvazione definitiva nella prossima seduta del Direttivo già convocata per la mattinata di giovedì 22 luglio presso il Centro Sociale di Fiorentino.

