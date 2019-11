“Problemi e soluzioni": Noi per la Repubblica da stasera nei castelli

Noi per la Repubblica, a ridosso dell’apertura della campagna elettorale, a partire da questa sera e per le prossime tre settimane, sarà nei Castelli, tra la cittadinanza, per parlare del progetto Politico e delle traiettorie del programma, elaborato dopo intense settimane di confronto e di lavoro. Questa sera alle 21.00 alla Casa del Castello di Serravalle, il gruppo di Noi per la Repubblica, i candidati e tutte le persone che stanno lavorando al progetto, farà il suo debutto tra la cittadinanza, in una serata informativa –prima della serie “Problemi e Soluzioni” - da un lato ideate per rivolgersi alla cittadinanza e dall’altro per ascoltare e confrontarsi con le persone. Il ricco programma settimanale prevede serate pubbliche anche domani, sempre alle 21.00 presso la Sala del Castello di Borgo Maggiore, giovedì alle 21.00 alla Sala Polivalente di Montegiardino e -infine- venerdì 15 novembre, stesso orario, Sala Montelupo di Domagnano. Lasciata ufficialmente alle spalle la legislatura che si è chiusa con la sessione di lunedì del Consiglio Grande e Generale, lo sguardo di Noi per la Repubblica è esclusivamente rivolto in avanti. L’esigenza di chiudere con il recente passato e con quello che ha prodotto l’ultimo Governo è alta. Da un lato tra le persone che hanno aderito a Noi per la Repubblica la consapevolezza dei problemi del Paese è chiara, ed è altrettanto forte la volontà di proporre quelle che sono le nostre Soluzioni che, senza indugi, dovranno essere messe in campo a partire dal 9 Dicembre. Dunque, il lavoro è stato lungo e intenso, ma le idee le sono chiare, e da stasera inizieremo a dirlo pubblicamente alle persone, nei castelli, sul territorio.

Ufficio Stampa Noi per la Repubblica