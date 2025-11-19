Processo per incidente stradale a porte chiuse, intervengono Consulta e Usgi

Processo per incidente stradale a porte chiuse, intervengono Consulta e Usgi.

La Consulta per l’informazione e l’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporter (USGi), nell’apprendere della celebrazione a porte chiuse di un processo per un incidente stradale mortale e la conseguente esclusione di un giornalista da una udienza che all’evidenza non recava motivi per essere celebrata in maniera riservata, intendono rimarcare come sia fondamentale la tutela, in ogni ambito, del diritto di cronaca, a garanzia del diritto della collettività ad essere informata e ad esercitare il proprio controllo anche sull’amministrazione della giustizia. Di conseguenza le basi della Democrazia non possono prescindere dalla garanzia di trasparenza in ogni ambito dell’amministrazione, compresa la giustizia. Trasparenza e diritto di cronaca che non possono essere sacrificati per richieste di parte, soprattutto laddove esistano già norme e deontologia che tracciano gli argini della corretta informazione.

C.s. - Consulta per l’informazione - USGi (Unione sammarinese giornalisti e fotoreporter)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: