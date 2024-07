Processo "Ponte di Tiberio", assoluzione dell'Arch. Daniele Fabbri "perché il fatto non sussiste"

All'udienza di oggi il Tribunale di Rimini ha assolto "perché il fatto non sussiste" l'Arch. Daniele Fabbri da tutte le imputazioni. A nostro avviso le amplissime prove documentali e testimoniali raccolte in dibattimento avevano chiaramente dimostrato che l'Arch. Fabbri non soltanto non aveva commesso alcun reato, tanto meno il danneggiamento volontario del bene culturale, ma aveva svolto il suo compito in maniera ineccepibile, dando attuazione per quanto di sua competenza ad un progetto di fondamentale importanza per la Città. Tutti i testimoni avevano attestato la perfetta regolarità dell’operato del Dirigente e lo stesso consulente della Procura aveva rimarcato che l'Arch. Fabbri ha sempre agito in modo legittimo e in conformità ad un progetto regolarmente approvato dagli organi competenti e dotato di tutte le autorizzazioni previste, a partire da quella della Soprintendenza. La sentenza odierna riconosce giustamente la correttezza del suo operato e confidiamo ponga fine a questa annosa vicenda.

cs Avv.ti Cesare e Roberto Brancaleoni, difensori dell'Arch. Daniele Fabbri

