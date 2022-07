Processo "TRC": assoluzione dell'ex-Sindaco di Riccione Renata Tosi da tutte le imputazioni

Oggi il Tribunale Collegiale di Rimini ha assolto la nostra assistita da tutte le imputazioni che le erano mosse. In particolare vi è stata assoluzione con ampia formula perché il fatto non sussiste per tutte le ipotesi di abuso d'ufficio. Per le ipotesi di interruzione di pubblico servizio vi è stata assoluzione con ampia formula per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato ed una assoluzione per particolare tenuità del fatto. Esprimiamo soddisfazione per il fatto che, dopo un approfonditissimo dibattimento protrattosi per ben 10 udienze che ha permesso di ricostruire compiutamente l'intera complessissima vicenda, il Tribunale abbia accolto pienamente le argomentazioni difensive, poiché riteniamo di aver ampiamente provato in dibattimento che il Sindaco Tosi ha sempre agito, nell'ambito delle sue prerogative, nell'interesse e per la tutela della Città di Riccione e dei propri Cittadini.

Avv.ti Cesare e Roberto Brancaleoni