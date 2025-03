Professionalità, competenze e futuro: Governo di San Marino impegnato a sostenere l’eccellenza e i Lavoratori

Si è tenuto in data odierna un importante incontro tra le Segreterie di Stato per il Lavoro e per l’Industria, rappresentate rispettivamente dai Segretari di Stato Alessandro Bevitori e Rossano Fabbri, presente altresì un funzionario della Segreteria per le Finanze, con le tre sigle sindacali (CSDL-CDLS-USL), ANIS e un rappresentante della Società Centro Stile MV Agusta di Valdragone. Al centro del confronto, la recente comunicazione relativa al trasferimento di azienda del Centro Stile MV Agusta di Valdragone.

Il Governo della Repubblica di San Marino, pur comprendendo le dinamiche aziendali che hanno portato a questa decisione, è pienamente consapevole del valore storico e strategico di MV Agusta per il tessuto economico e sociale del Paese. Ha ascoltato con la massima attenzione le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dei lavoratori, prendendo atto della scelta aziendale di procedere con un trasferimento di attività. La riconosciuta professionalità e le elevate competenze del Centro Stile di Valdragone, fucina di talenti che hanno contribuito a creare l'eccellenza del marchio MV Agusta, rappresentano un patrimonio di valore per il territorio.

La transizione industriale in atto, dettata da dinamiche globali complesse e dalla riorganizzazione a livello europeo del gruppo di riferimento, impone talvolta scelte difficili per le aziende. In tale contesto, il Governo di San Marino si impegna a mettere in campo ogni strumento disponibile per accompagnare i lavoratori del Centro Stile MV Agusta in questa fase di cambiamento. L'obiettivo primario è quello di salvaguardare l'occupazione attraverso percorsi di riqualificazione e ricollocazione delle elevate competenze presenti sul territorio, valorizzandole anche in risposta alle richieste di figure professionali specializzate provenienti da altre imprese.

Così il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori: "La priorità assoluta è la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie di fronte a questa nuova situazione. Le figure professionali altamente specializzate che operano nel Centro Stile MV Agusta rappresentano una risorsa preziosa e facilmente riassorbibile dal nostro sistema economico. Ci dedicheremo da subito, con ogni mezzo, a favorire concreti percorsi di riqualificazione e ricollocazione rapida, garantendo il massimo supporto affinché nessuno venga lasciato indietro in questa fase di cambiamento."

"La Repubblica di San Marino ha sempre riconosciuto e valorizzato il ruolo fondamentale di MV Agusta nel panorama industriale nazionale e internazionale" dichiara il Segretario di Stato per l'Industria, Rossano Fabbri. "Pur prendendo atto delle decisioni aziendali, intendiamo affrontare questa fase con proattività e visione strategica, attivando sinergie con l'azienda, le parti sociali e il tessuto imprenditoriale del territorio per individuare soluzioni innovative e sostenibili che valorizzino le competenze dei lavoratori e il prestigio del distretto industriale."

Il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, ha dichiarato: "Il Governo è compatto nel voler sostenere i lavoratori di MV Agusta in questa fase di transizione. Siamo pronti a supportare concretamente percorsi di riqualificazione professionale e favorire la ricollocazione rapida di queste figure altamente specializzate nel tessuto economico sammarinese, in sinergia con le altre Segreterie di Stato e le parti sociali."

L'incontro odierno ha rappresentato un primo passo concreto verso un dialogo costruttivo e trasparente. Il Governo di San Marino ribadisce il proprio impegno a monitorare attentamente la situazione e a farsi parte attiva nella ricerca di soluzioni che coniughino le esigenze di riorganizzazione aziendale con la imprescindibile tutela del capitale umano e del prestigio industriale della Repubblica.



