Proficua la partecipazione di Lonfernini al Meeting di Rimini dove, al termine del convegno ‘Un nuovo mondo del lavoro, nuovi modi di lavorare’, ha incontrato il Direttore di QN Michele Brambilla

Alla seconda giornata del Meeting di Rimini 2020 Special Edition sono intervenuti questa mattina in occasione dell’incontro ‘Un nuovo mondo del lavoro, nuovi modi di lavorare’ il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi. Introdotti da Michele Brambilla, Direttore di QN-Quotidiano Nazionale, ospiti dell’appuntamento il Presidente ISTAT Carlo Blangiardo, l’Amministratore Delegato Randstad Italia Marco Ceresa, il Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia Marco Hannappel e il Presidente e Amministratore Delegato Nestlé italiana Marco Travaglia che hanno testimoniato come il sopraggiungere dell’emergenza da COVID-19 abbia stravolto le tradizionali modalità di lavoro in favore dello smart working divenuto ormai estremamente familiare anche a San Marino. L’ottimizzazione del tempo, la riduzione dei costi di mobilità e le relative implicazioni sull’ambiente sono elementi potenzialmente migliorativi della vita personale e dell’uso delle risorse; le conseguenze per le relazioni di lavoro e il cambiamento dell’organizzazione e della gestione nelle aziende sono stati i temi che i relatori hanno approfondito durante l’incontro. A margine del convegno, il Segretario Lonfernini, che ha anche la delega all’Informazione, ha incontrato in forma riservata il Direttore Brambilla e con lui si è intrattenuto parlando di comunicazione e informazione e del lavoro che si sta portando avanti perché l’immagine, la credibilità e la conoscenza del Paese ne guadagnino in qualità e reputazione dentro e fuori i suoi confini. Al termine dell’incontro Lonfernini ha invitato Brambilla a recarsi presto sul Titano desideroso di rafforzare la collaborazione e il dialogo con il Gruppo che Brambilla dirige e che raggruppa tre storiche testate giornalistiche quotidiane italiane, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno.





Comunicato stampa

Segreteria di Stato Lavoro