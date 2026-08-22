Profondo cordoglio del Congresso di Stato per la scomparsa dell'ex Capitano Reggente Matteo Fiorini

Il Governo della Repubblica di San Marino esprime profonda commozione per la prematura scomparsa di Matteo Fiorini, figura di spicco della vita politica e istituzionale sammarinese, venuto a mancare all'età di 48 anni. Un dolore sincero attraversa il Paese. Il Congresso di Stato si stringe attorno ai familiari con autentica partecipazione. Ingegnere stimato nel settore privato, Fiorini ha profuso equilibrio e rigore in ogni incarico pubblico. Dapprima tra le fila di Alleanza Popolare e successivamente in Repubblica Futura, ha rappresentato i cittadini in Consiglio Grande e Generale per tre legislature, ricoprendo anche il ruolo di Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente. La comunità ne ricorda la compostezza istituzionale dimostrata nei due mandati in cui è salito alla Suprema Magistratura in veste di Capitano Reggente. Alla moglie e alla figlia vanno il pensiero profondo, la vicinanza affettuosa e l'abbraccio dell'intero Esecutivo. San Marino perde un servitore dello Stato di rara sensibilità.



c.s. Congresso di Stato della Repubblica di San Marino









