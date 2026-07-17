Profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Sebastiano Bastianelli

La Segreteria di Stato per la Sanità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del dr. Sebastiano Bastianelli, che ha dedicato una parte importante della propria vita professionale alla sanità pubblica e alla Salute Mentale della Repubblica di San Marino. Psichiatra e psicoterapeuta, il dr. Bastianelli ha svolto per circa trent’anni la propria attività professionale all’interno dell’ISS, operando in particolare nell’ambito della Salute Mentale, che ha diretto per oltre dieci anni. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche incarichi di responsabilità dipartimentale. Il suo percorso è stato caratterizzato da una particolare attenzione alla dimensione comunitaria della salute mentale e al rapporto tra cura, relazioni e contesto sociale. Anche dopo il collocamento a riposo ha mantenuto un forte legame con l’Istituto e con il servizio pubblico. Nel 2020, durante l’emergenza sanitaria, aderì come medico volontario al servizio Info Covid dell’ISS, continuando successivamente a offrire il proprio contributo nell’ambito della Commissione per la Tutela della Salute Mentale. All’attività sanitaria ha affiancato un lungo impegno nella formazione e nel mondo accademico, ricoprendo, tra gli altri, gli incarichi di Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e di membro del Senato Accademico. È stato docente presso l’Ateneo sammarinese e, per otto anni, all’Università di Bologna. Ha inoltre dedicato particolare attenzione allo studio della condizione giovanile e alla formazione delle nuove generazioni. In questo momento di dolore, la Segreteria di Stato per la Sanità e l’ISS si uniscono al cordoglio di familiari, amici, colleghi, personale sanitario, mondo accademico e di quanti hanno conosciuto e apprezzato il dottor Bastianelli nel corso della sua lunga attività professionale e civile. Alla competenza professionale univa un tratto affabile e gentile e un’ironia garbata, capace di rendere più sereni i rapporti umani e professionali. Qualità che hanno lasciato un ricordo profondo nei colleghi e in quanti hanno avuto occasione di lavorare al suo fianco. La sua memoria rimane parte della storia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, nonché del rapporto costruito nel tempo con assistiti, familiari, operatori e professionisti della comunità sammarinese.

C.s. ISS







