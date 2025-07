Profondo cordoglio per la scomparsa del Maestro Celso Valli

La Segreteria di Stato per il Turismo, Media Evolution e San Marino RTV esprimono il loro più sentito cordoglio per la scomparsa del Maestro Celso Valli, figura di spicco nel panorama musicale italiano e internazionale, venuto a mancare all'età di 75 anni. La Repubblica di San Marino, e in particolare l'organizzazione di "Una Voce per San Marino", ricorda con profonda gratitudine il prezioso contributo del Maestro Valli. La sua presidenza di giuria, contraddistinta da autorevolezza e profonda conoscenza del settore, ha permesso di elevare la qualità e la risonanza del concorso. La sua acuta capacità di cogliere e promuovere il talento ha lasciato un segno tangibile nel percorso di crescita della manifestazione. Compositore, arrangiatore e produttore discografico di indiscussa fama, Celso Valli ha plasmato il suono di intere generazioni di artisti, firmando arrangiamenti originali per icone della musica leggera quali Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Gianni Morandi. La sua eredità artistica, frutto di geniale intuizione e indefessa dedizione, continuerà a ispirare nel firmamento musicale. La Segreteria di Stato per il Turismo, Media Evolution e San Marino RTV si uniscono al dolore dei familiari, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con un professionista di tale calibro. La sua mancanza si farà fortemente sentire, ma il suo lascito artistico permane come punto di riferimento per le future generazioni.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo, Media Evolution e San Marino RTV