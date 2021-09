Profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giovanni Galassi

Profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giovanni Galassi.

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale esprime sentimenti di profondo cordoglio e commozione per la scomparsa del professor Giovanni Galassi, medico sammarinese di grande carisma e professionalità che per anni ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale del Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi di cui è stato tra i fondatori. Il professor Galassi ha ricoperto per anni incarichi come professionista e come diplomatico in Enti e Istituzioni portando notorietà e prestigio alla Repubblica di San Marino in Europa e nel mondo. Dal Comitato Esecutivo ISS, anche a nome del personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, le più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici.

c.s. ISS

