“Progetamo una San Marino sostenibile su ogni fronte” Laura Bernardini, Alleanza Riformista.

Mi chiamo Laura Bernardini, sono una imprenditrice ed una mamma. Avere a disposizione solo pochi minuti per parlare di cosa c'è da migliorare nel nostro Paese è riduttivo, forse non basterebbero 2 mesi! Come imprenditrice, conosco bene le difficoltà che i cittadini si trovano ad affrontare ogni giorno, lo so perché puntualmente cerco di aiutare chiunque bussi alla mia porta. Come mamma single potrei benissimo scrivere un libro sulle mille difficoltà che si incontrano nel dover crescere figli da sola, lavorare allo stesso tempo e spesso, purtroppo, senza il sostegno delle istituzioni. Dunque, siamo nuovamente chiamati al voto, diritto irrinunciabile di ogni cittadino. Credo e spero siano finiti i tempi degli urlatori di piazza, che una volta arrivati al governo non hanno avuto né le competenze né tantomeno la volontà di risolvere nulla. Mi auguro sia finito anche il tempo di chi usa la politica come fosse un'autocelebrazione. Ciò che conta è avere la capacità di costruire, unire e non dividere, collaborare anche con persone che non la pensano come noi su tutto, perché è l’insieme delle idee e delle competenze del singolo che fa la forza del gruppo. Questa è una fase storica importante: ci stiamo avvicinando all’Europa, dobbiamo progettare una San Marino sostenibile su ogni fronte. A tal proposito, il lavoro compiuto fin ora congiuntamente all'Onu testimonia la grande attenzione riservata a garantire un futuro sano e sostenibile per le nostre generazioni. Tra le priorità di Alleanza Riformista, e ne sono orgogliosa, c'è la volontà di continuare ad elaborare progetti che rispondano agli obiettivi di sviluppo proposti nell'Agenda 2030: le persone, le famiglie e tutte le attività umane devono trovare le condizioni ottimali di vita, salute ed espressione.

