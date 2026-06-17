Progetto Comune, quattro anni di lavoro per Coriano: oltre 450 persone alla cena della lista civica

Una serata all'insegna dell'amicizia, della partecipazione e del senso di comunità quella organizzata dalla lista civica Progetto Comune, che ha riunito circa 450 persone per fare il punto sui primi quattro anni di mandato amministrativo. Presenti il Sindaco Gianluca Ugolini, la Vicesindaca e Senatrice Domenica Spinelli, gli assessori, i consiglieri comunali, i volontari e numerosi cittadini che hanno condiviso un momento di festa ma anche di riflessione sul percorso compiuto e sugli obiettivi futuri.

LE ORIGINI E IL BILANCIO DI QUATTRO ANNI DI MANDATO

Nel suo intervento, il Sindaco Ugolini ha ripercorso le origini del progetto amministrativo, nato dalla volontà di un gruppo di persone unite dall'amore per il territorio e dalla convinzione che Coriano meritasse una nuova stagione di crescita. «Ho voluto fare un excursus di quelli che sono gli investimenti che abbiamo programmato e di tutta quella che è la nostra attività: tanto lavoro, ma anche tanta soddisfazione», ha spiegato il Sindaco, ricordando come il rendiconto approvato quest'anno dimostri la solidità dei conti comunali e permetta oggi di programmare importanti investimenti. Un percorso che, come sottolineato da Ugolini, non è stato semplice. «All'inizio abbiamo sofferto molto perché quello che abbiamo trovato era una situazione veramente difficile sotto certi punti di vista. Abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo creduto e oggi possiamo dire che abbiamo tutte le carte in regola per portare a Coriano grandi risultati».

CONTI RISANATI E UNA MACCHINA COMUNALE PIÙ FORTE

Nel ripercorrere il lavoro svolto, il Sindaco ha evidenziato anche il percorso di risanamento finanziario e di rafforzamento della struttura comunale che ha permesso all'ente di programmare investimenti sempre più importanti. «Abbiamo abbassato di oltre l'80% l'indebitamento del Comune, passando da circa 18 milioni di euro a poco più di 3 milioni. Parallelamente siamo passati da circa 50 a 70 dipendenti. Questo significa avere più professionalità, più competenze e maggiori capacità progettuali al servizio della comunità». Proprio il potenziamento degli uffici comunali ha consentito di partecipare con successo a numerosi bandi e di intercettare finanziamenti esterni destinati a opere e servizi per il territorio. «Quel personale che siamo riusciti ad assumere ha creato le condizioni per partecipare ai bandi. Abbiamo partecipato a 18 bandi e siamo riusciti con i fondi alluvione a portare a casa quasi 10 milioni di euro di finanziamenti», ha sottolineato il Sindaco, ringraziando gli uffici comunali per il lavoro svolto.

DALL'EX ASL AL NUOVO POLO PER L'INFANZIA

Tra gli esempi più significativi ricordati durante la serata figura il progetto sviluppato nell'area dell'ex sede ASL di Coriano. Il Sindaco ha ripercorso la scelta compiuta anni fa di liberare l'area occupata dalla vecchia struttura sanitaria, trasferita nella nuova sede di via Piane senza alcun costo per il Comune. «Dove c'era l'ASL abbiamo realizzato il nuovo nido e la nuova scuola dell'infanzia. Il prossimo passo sarà la realizzazione di un nuovo edificio al posto dell’attuale materna, che ospiterà un centro per anziani ed altro. È un progetto che si è sviluppato negli anni con un senso logico e con una visione». Un intervento complessivo da circa 4 milioni di euro che rappresenta uno degli investimenti più importanti realizzati dall'Amministrazione a favore delle famiglie e dei servizi alla persona.

DIECI MILIONI DI INVESTIMENTI E LE OPERE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Ugolini ha inoltre ricordato come il Comune abbia attualmente otto cantieri aperti per quasi 10 milioni di euro di investimenti e numerosi altri progetti in fase di programmazione. Tra questi figurano gli interventi per la sicurezza idraulica di Ospedaletto, con l'intubamento del Fosso Cortino per un investimento di circa 1,9 milioni di euro, la riqualificazione del Parco Viganò, nuovi interventi in via Pertini e il completamento della riqualificazione di via Borgata. Un passaggio importante è stato dedicato anche agli interventi legati all'alluvione che ha colpito la Romagna. «L'alluvione ci ha consentito di accedere a fondi per la messa in sicurezza del nostro Comune». Grazie a queste risorse sono stati finanziati interventi per circa 5 milioni di euro, tra cui il Fosso Cortino, il Ponte Vecchio di Ospedaletto, la messa in sicurezza della rete viaria su Mulazzano, il ripristino dei guadi e altri progetti di mitigazione del rischio idraulico. Il Sindaco ha inoltre ricordato la richiesta avanzata alla Regione Emilia-Romagna per un finanziamento di circa 3,5 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza della frana di Cavallino, opera ritenuta strategica per la tutela del territorio.

SOCIALE, SCUOLA E QUALITÀ DELLA VITA

Accanto agli investimenti infrastrutturali, il Sindaco ha voluto richiamare anche il forte impegno sul sociale. «Non si governa soltanto con gli asfalti e con il mattone. Si governa anche con il cuore». Un riferimento alle risorse che ogni anno il Comune destina a sostegno di anziani, persone con disabilità, famiglie e minori, confermando l'attenzione verso i servizi alla persona come elemento centrale dell'azione amministrativa. Tra i principali interventi ricordati durante la serata figurano gli investimenti nei cimiteri comunali, nelle scuole, negli impianti sportivi, nella sicurezza e nella pubblica illuminazione.

SPORT, SICUREZZA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Particolare attenzione è stata dedicata al centro sportivo di Coriano, per il quale sono previsti importanti interventi di riqualificazione. «Vogliamo dare al centro sportivo di Coriano una nuova vita», ha affermato il Sindaco, illustrando i progetti relativi alle nuove tribune, al campo sintetico, agli spogliatoi e ai futuri campi da padel. Ampio spazio è stato dedicato anche alla sicurezza, con il progetto del nuovo sistema di lettura targhe che interesserà tutto il territorio comunale. «Tutto il Comune di Coriano verrà dotato del Targa System. Questo ci consentirà di avere un controllo completo del territorio e renderà più semplice il lavoro delle Forze dell'Ordine». Tra gli investimenti strategici per il futuro, Ugolini ha ricordato anche il grande progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. «Cambieremo tutta la pubblica illuminazione del Comune di Coriano. Sarà completamente a LED». Un intervento che consentirà al Comune un risparmio stimato di circa 100 mila euro all'anno da reinvestire in nuovi servizi e opere pubbliche.

UNO SGUARDO AL FUTURO

Il Sindaco ha poi rivolto lo sguardo al futuro, ribadendo la sua volontà di proseguire il percorso amministrativo intrapreso. «L'anno prossimo si andrà al voto e sarà un anno particolarmente impegnativo. Ma noi continueremo a lavorare e a portare avanti il nostro progetto perché siamo orgogliosi di tutto quello che abbiamo costruito». Un passaggio particolarmente sentito è stato dedicato al rapporto con la comunità. «La vostra presenza qui così numerosa questa sera è un bel segno che dà forza», ha affermato Ugolini, sottolineando come il sostegno e la vicinanza dei cittadini rappresentino uno stimolo a continuare con ancora maggiore determinazione.

CANTIERI APERTI E OPERE IN PROGRAMMA

Nel corso della serata sono stati ricordati anche i numerosi interventi già realizzati sul territorio, tra cui la sistemazione di via Borgata a Ospedaletto, struttura destinata ad accogliere percorsi di autonomia abitativa per persone adulte con disabilità, e la realizzazione della rotatoria dedicata a Secondo Casadei a Pian della Pieve. Tra i cantieri aperti e in fase di realizzazione figurano invece il nuovo nido d'infanzia di Coriano, realizzato grazie ai fondi PNRR, la riqualificazione dell'arredo urbano di via Borgata, gli interventi ai cimiteri di Mulazzano, Cerasolo e Coriano, la valorizzazione del Parco Bellini di Sant'Andrea in Besanigo, il nuovo impianto di pattinaggio di Cerasolo e il piano asfalti 2025-2026.

CANTIERI APERTI E OPERE IN PROGRAMMA Nel corso della serata sono stati ricordati anche i numerosi interventi già realizzati sul territorio, tra cui la sistemazione di via Borgata a Ospedaletto, struttura destinata ad accogliere percorsi di autonomia abitativa per persone adulte con disabilità, e la realizzazione della rotatoria dedicata a Secondo Casadei a Pian della Pieve. Tra i cantieri aperti e in fase di realizzazione figurano invece il nuovo nido d'infanzia di Coriano, realizzato grazie ai fondi PNRR, la riqualificazione dell'arredo urbano di via Borgata, gli interventi ai cimiteri di Mulazzano, Cerasolo e Coriano, la valorizzazione del Parco Bellini di Sant'Andrea in Besanigo, il nuovo impianto di pattinaggio di Cerasolo e il piano asfalti 2025-2026.

MOBILITÀ SOSTENIBILE E COLLEGAMENTI CICLABILI

Importanti novità riguardano anche la mobilità sostenibile. È stato infatti effettuato un sopralluogo con l'ufficio tecnico comunale, i tecnici del Comune di Riccione e l'assessore competente per il progetto di collegamento della pista ciclabile di Besanigo con la rete ciclabile riccionese. L'intervento prevede la realizzazione di una passerella laterale sul ponte di via Rio Melo, garantendo un attraversamento sicuro e continuo. La progettazione è già stata affidata e l'obiettivo è quello di arrivare alla realizzazione dell'opera in tempi contenuti. Nei prossimi mesi prenderanno inoltre il via i lavori relativi al Ponte Vecchio e al Fosso Cortino di Ospedaletto, opere particolarmente attese per la sicurezza idraulica del territorio.

IL RINGRAZIAMENTO ALLA SQUADRA E AI CITTADINI

A conclusione dell'incontro, il Sindaco ha voluto ringraziare amministratori, consiglieri, volontari e collaboratori che in questi anni hanno condiviso il percorso di Progetto Comune. «Oggi la squadra c’è, i dipendenti sono strutturati bene e possiamo lavorare con serenità per raggiungere grandi obiettivi. Il nostro impegno sarà totale». Una serata che ha confermato il forte spirito di unità del gruppo e la volontà condivisa di continuare a costruire una Coriano sempre più moderna, efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini.

C.s. - Ufficio Stampa – Comune di Coriano







