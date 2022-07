Progetto Di Legge su interruzione volontaria di gravidanza: lavori in corso

Sono iniziati nella giornata di venerdì 22 luglio i lavori della Commissione Sanità, che vede al proprio ordine del giorno il progetto di legge in materia di interruzione volontaria di gravidanza. DOMANI - Motus Liberi condivide quando detto da molti, forze politiche e associazioni che hanno preso posizione sulla tematica, evidenziando che il testo elaborato per la prima lettura risultasse, nel recepire l’esito referendario, lacunoso e incompleto su ambiti rilevanti, tra cui si segnalano l’istituzione e regolamentazione di un Consultorio e la disciplina dell’obiezione di coscienza. Purtroppo i confronti che hanno preceduto l’inizio dei lavori della Commissione non hanno portato all’elaborazione di emendamenti condivisi, tanto che ciascuna forza politica ha depositato le proprie proposte: come Partito ribadiamo e confermiamo in ogni caso il nostro impegno affinché venga elaborato un testo il più possibile condiviso, ma soprattutto che sia in grado di dare le risposte che la cittadinanza richiede a gran voce da tempo. Siamo tutti d’accordo nel dire che l’interruzione di gravidanza sia una partita che non ha vincitori, ma è fondamentale che lo Stato, colpevolmente assente negli ultimi decenni nel garantire tutti gli ambiti di supporto necessari, intervenga sul tema riconoscendo il più efficace sostegno alle parti fragili coinvolte. Un tema - quello trattato - caratterizzato da un’importante componente personale, rispetto alla quale il Partito ha ritenuto e ritiene corretto e ragionevole non strumentalizzare un dibattito, che merita più di un approccio da tifoseria e che tocca così da vicino la persona umana, le sue sensibilità e credenze. Per questo motivo non si può non ribadire che nelle sedi istituzionali i nostri esponenti si esprimeranno non a nome del Partito, che ha già chiarito la propria linea, ma a titolo personale in base alle proprie convinzioni, trattandosi di un tema etico che tocca le sensibilità di ciascuno anche nel profondo: l’impegno sarà massimo per elaborare un testo chiaro e funzionale alle esigenze della cittadinanza.

Cs - Domani Motus Liberi

