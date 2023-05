Progetto di riforma di Fondiss, non è vero che è stato presentato al Consiglio per la Previdenza Il Sindacato non è a conoscenza dei contenuti di questo progetto. Anche nella serata pubblica con il Comitato Amministratore, non è trapelato nulla.

Non corrisponde al vero l'affermazione dell'ormai ex Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta nella conferenza stampa tenuta ieri dal movimento Rete, secondo cui il progetto di riforma di Fondiss è praticamente pronto ed è stato presentato, oltre che al Comitato Amministratore e ai partiti, anche al Consiglio per la Previdenza. I Segretari di CSdL e CDLS, Enzo Merlini e Gian Luca Montanari, componenti di tale organismo, smentiscono categoricamente di conoscerne i contenuti. "Ci sono state paventate alcune linee guida diversi mesi fa, ma rispetto alle nostre proposte non sappiamo se il Governo le abbia accolte o meno." Peraltro, la delega sulla revisione di Fondiss è scaduta il 30 aprile scorso e dovrà essere ripresentata in occasione del prossimo assestamento di bilancio: durante questi ultimi mesi non è stato svolto alcun incontro con il sindacato. Gli investimenti effettuati di recente dal Comitato Amministratore produrranno interessi significativi, dovuti al rialzo dei tassi, ma la riforma del Fondiss resta una priorità per assicurare rendimenti adeguati per le giovani generazioni. Nella recente serata pubblica tenuta dal Comitato Amministratore per illustrare la situazione economica e patrimoniale di Fondiss, i componenti di tale organismo hanno confermato di avere incontrato il Governo sul testo della riforma, ma non hanno potuto renderne noti i contenuti, su espressa richiesta dell’Esecutivo. "In base all’evoluzione della crisi politica, chiederemo un incontro al Governo per avviare il confronto su questo tema così importante per i lavoratori," affermano i Segretari Generali di CSdL e CDLS.

