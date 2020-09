Progetto Flora dell'Associazione San Marino-Italia: il Titano più verde con il contributo dei Cittadini

Nell'ambito della seconda edizione del SAN MARINO GREEN FESTIVAL, l'Associazione San Marino-Italia e il Golf Cassa di Risparmio San Marino invitano la cittadinanza ad “adottare” anche quest'anno le 100 piante autoctone individuate in Acero Riccio, Ontano napoletano e Pioppo bianco che saranno in vendita il 26 e il 27 settembre al Podere Lesignano. Acquistando le piante, che saranno piantumate a Ca' Montanaro, ognuno di noi contribuirà ad incrementare il patrimonio arboreo della Repubblica di San Marino. L'apprezzameto collettivo per l'iniziativa, è dato anche dalla possibilità di associare il proprio nome accanto alla pianta adottata che figurerà su apposita targa presso la sede del Golf così come effettuato nel 2019. “Questa opportunità rende gli alberi un simbolo, -dichiara Elisabetta Righi Iwanejko presidente dell'Associazione San Marino-Italia- per ricordare qualcuno che non c'è più o per festeggiare un matrimonio, la nascita di un bambino, un altro avvenimento importante o semplicemente per il gusto di farlo. Gli alberi diventano così custodi di sentimenti e il parco si arricchisce così di nomi, storie, momenti: diventando un mondo familiare di cui avere cura. Un mondo di affetti discreti, così come gli alberi insegnano. Il piantare una albero diventa così metafora della vita, che ha il suo ciclo, le sue ragioni, le sue infinite sfumature. Ogni albero donato e piantato rappresenta l'attaccamento della cittadinanza al verde: un bene comune da tutelare e coltivare. Consente di facilitare il coinvolgimento con tutti coloro che hanno a cuore il verde del nostro territorio e permette di contribuire non solo al rinnovo del patrimonio arboreo ma anche di introdurre nuovi esemplari di qualità in punti e zone strategiche. Un grazie a tutti i cittadini che hanno già aderito e a coloro che intenderanno farlo prossimamente.”

Ufficio Stampa Associazione San Marino-Italia