Progetto Imprenditori Sammarinesi nel Mondo

L'Unione Nazionale Artigiani e PMI di San Marino inaugura un progetto avanguardistico per integrare e sostenere le imprese sammarinesi in tutto il mondo. Questa iniziativa mira a coinvolgere non soltanto gli imprenditori residenti nella Repubblica di San Marino, ma anche quelli dislocati all'estero, con un focus particolare sui cittadini o discendenti di sammarinesi. Obiettivi del Progetto Il progetto si propone due obiettivi principali: da un lato, rafforzare il legame culturale e identitario tra San Marino e i suoi cittadini sparsi per il mondo, mantenendo vive le tradizioni e la cultura sammarinese anche all'estero attraverso una rete di supporto e scambio culturale. Dall'altro, si prefigge di sviluppare relazioni commerciali e sinergie operative tra le imprese sammarinesi locali e quelle internazionali per creare opportunità di crescita e sviluppo economico, facilitando lo scambio di conoscenze, risorse e competenze. Durante la conferenza stampa del 10 luglio verranno meglio illustrati anche i dettagli del progetto, il modus operandi ed i vantaggi potenziali per le imprese oltre a conferire il primo attestato di adesione ad una ditta artigiana, esercitata nella provincia di Rimini, condotta da due cittadine sammarinesi.

cs Pio Ugolini