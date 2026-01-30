Progetto Kids Save Lives: salvare la vita è un gioco da ragazzi Seconda edizione – anno scolastico 2025–2026

Il progetto Kids Save Lives ha preso avvio il 10 novembre con il coinvolgimento degli alunni delle classi quinte delle scuole elementari della Repubblica di San Marino. Il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi (CEMEC), grazie ai propri istruttori qualificati, ha svolto due ore di formazione sul primo soccorso rivolte agli studenti delle classi quinte. Nel complesso, 15 classi hanno partecipato alle attività formative, durante le quali i ragazzi hanno imparato a: -riconoscere un arresto cardiaco; -attuare le manovre corrette in attesa dell’arrivo dei soccorsi; -intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell’Unione Europea, l’arresto cardiaco rappresenta la terza principale causa di morte. I tassi di sopravvivenza sono attualmente molto bassi, pari a circa l’8%, soprattutto quando i presenti non sono in grado di fornire un supporto vitale di base tempestivo. Numerose evidenze scientifiche dimostrano che la formazione degli alunni in età scolastica alle manovre di supporto vitale di base contribuisce in modo significativo ad aumentare la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. In questo contesto, l’Italian Resuscitation Council promuove in Italia la dichiarazione Kids Save Lives, sottolineando l’importanza dell’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare (RCP) ai giovani in tutto il mondo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’introduzione di sole due ore annuali di formazione alla RCP nelle scuole potrebbe aumentare in modo significativo i tassi di sopravvivenza all’arresto cardiaco, con rilevanti ricadute sulla salute globale. Il CEMEC, da oltre 39 anni impegnato nella formazione degli operatori dell’emergenza e della popolazione, ribadisce che l’educazione alla prevenzione e alla sicurezza deve essere intesa come un processo continuo di apprendimento. Il progetto per l’anno scolastico 2025–2026 si concluderà il 6 febbraio 2026, con le ultime due ore di lezione rivolte agli alunni della Scuola Elementare di Domagnano. Per l’occasione sono stati invitati a portare un gradito saluto: -il Segretario di Stato per la Sanità, On.le Mariella Mularoni; -il Segretario di Stato per l’Istruzione, On.le Teodoro Lonfernini. Si ringraziano per il patrocinio le Segreterie di Stato per la Sanità e per l’Istruzione, la Direzione delle Scuole Elementari, il Centro di Documentazione, nonché l’Istituto per la Sicurezza Sociale, che hanno aderito e sostenuto con convinzione l’iniziativa.

c.s. CEMEC

