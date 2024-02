Progetto Marlù #RicaricAmore per 'Una Voce per San Marino'

Con il progetto #MarlùRicaricAmore, Marlù vuole portare un momento dedicato al sociale all’interno del Contest musicale “Una Voce per San Marino” e comunicare a tutti l’importanza della voce di chi aiuta i giovani a crescere e a sognare attraverso il Premio Marlù per il Sociale “Le tue parole possono fare la differenza”: ognuno di noi, anche con una singola parola, può aiutare a rendere diversa e migliore la vita di molti. #MarlùRicaricamore, è infatti il format attraverso il quale Marlù trasforma simbolicamente sportivi, artisti e talenti in frecce che sceglieranno di supportare una valida causa sociale; un modo di costruire solidarietà inclusivo, perché piccoli gesti e singole parole, insieme, formano un grande valore. In occasione delle prove generali di venerdì 23 febbraio di “Una Voce per San Marino”, Marlù coinvolgerà i finalisti chiedendo loro di indicare un tema o messaggio sociale che vorrebbero amplificare e sostenere, come il bullismo, i disturbi alimentari o del comportamento. Marlù troverà il modo di realizzare il loro desiderio mettendo in piedi un’iniziativa in collaborazione con un ente o associazione che opera sul territorio sammarinese e che si concretizzerà entro l’anno. L’icona del progetto è l’immagine di un cupido che scocca le sue frecce, metafora simbolica dell’amore che viene rilasciato. Sempre durante le prove generali, si chiederà a ogni artista di rilasciare il proprio autografo sul totem del progetto come segno di adesione a #MarlùRicaricAmore e di scrivere sulla targa personalizzata che verrà consegnata ad ognuno di loro la causa/tema/messaggio sociale scelto. Durante la finalissima di sabato 24 febbraio, il vincitore riceverà il Premio Marlù per il Sociale “Le tue parole possono fare la differenza”, un riconoscimento e ringraziamento a chi, con la propria voce, trasmette messaggi e valori importanti che possono aiutare e rendere migliore la vita di molti, soprattutto dei più giovani.

cs Marlù