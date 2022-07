Progetto per realizzare un percorso storico naturalistico lungo i torrenti Rio Melo e Marano Definito il protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e i comuni di Rimini, Coriano e Riccione

Progetto per realizzare un percorso storico naturalistico lungo i torrenti Rio Melo e Marano.

E’ stato approvato in questi giorni dalla Giunta Comunale lo schema di un protocollo d’intesa per la realizzazione di un percorso storico naturalistico lungo i torrenti Rio Melo e Marano nella provincia di Rimini. Il protocollo, che vedrà riunirsi introno ad un unico tavolo di coordinamento, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, il Comune di Rimini, il Comune di Coriano ed il Comune di Riccione, sarà siglato dagli amministratori di ciascun ente e stabilirà il cronoprogramma degli interventi. La realizzazione di un percorso storico naturalistico lungo i torrenti Rio Melo e Marano rientra tra gli obiettivi strategici che la Provincia di Rimini ha messo in campo per il potenziamento e l’ampliamento della rete della sentieristica provinciale. A tale scopo sono state messe a disposizione delle risorse per queste iniziative, destinate alla manutenzione dei percorsi esistenti e alla progettazione e realizzazione di nuovi tracciati. L’accordo prevede infatti un progetto di riqualificazione finalizzato a contribuire a promuovere l’immagine e la tutela dell’entroterra, collinare e delle aree interne, del suo patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale. Con la realizzazione di un percorso storico naturalistico lungo le aste dei torrenti Rio Melo e Marano infatti si potrà completare la rete delle strutture portanti della sentieristica provinciale, realizzando un’asse mediano tra i due percorsi esistenti che consenta, poi, di progettare nel tempo una rete sentieristica provinciale e interconnettere l’intero sistema della mobilità lenta provinciale. Tutte le parti firmatarie dovranno occuparsi di uno specifico parte del progetto di riqualificazione, i cui tempi sono previsti entro tre anni dalla firma del protocollo. Oltre alla provincia che si impegna ad affidare, con risorse proprie, la progettazione del percorso, la Regione Emilia-Romagna - attraverso l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sede di Rimini - si impegna a mettere a disposizione la progettazione per le parti di propria competenza, esclusivamente in ambito fluviale. I Comuni metteranno a disposizione progettazioni o studi già realizzati in merito ai temi oggetto dell’accordo, oltre ad attivarsi per tutto quanto di loro stretta competenza.

cs Comune di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: