Progetto ponte "Insieme alla Meta" scuole elementari e scuole medie

“INSIEME ALLA META” è un progetto di continuità verticale che coinvolge i ragazzi di due “anni-ponte” della scuola dell’obbligo sammarinese: gli alunni di tutte le quinte elementari e di tutte le prime medie della Repubblica. La continuità verticale sta assumendo pedagogicamente un valore sempre maggiore e si avvale, tra l’altro, della creazione di momenti di collaborazione incrociata degli insegnanti degli ordini scolastici contigui sulla base di specifici progetti e dell’attuazione di incontri e attività in comune tra gli alunni delle classi degli “anni ponte”. Il progetto, ideato e realizzato dagli insegnanti di educazione fisica dei due ordini di scuola, consiste in una attività basata su quattro stazioni motorie che si svolgono contemporaneamente nel campo, suddiviso in quattro settori predisposti: corsa veloce, corsa ad ostacoli, lancio del vortex e un gioco di squadra propedeutico a vari sport chiamato “META” , il tutto seguito da gare finali di staffetta 8x50 metri. In ognuna delle 6 mattinate previste, si cimentano nell’attività quattro squadre, identificate dai quattro colori rosso, blu, bianco e giallo e rigorosamente miste per età, provenienza e sesso ed in ogni prova il punteggio è di squadra. “INSIEME ALLA META” è iniziato lunedì 29 aprile e terminerà venerdì 31 maggio, purtroppo molte delle date scelte sono state rimandate a causa del maltempo (ogni data aveva un suo recupero previsto, dopo il secondo rinvio non è stato più possibile recuperarla), oppure in due occasioni rimandato a causa dell’allestimento di materiale pubblicitario sul campo di Montecchio in occasione del passaggio della tappa del Giro d’Italia (cosa di cui siamo stati avvisati con colpevole ritardo, solamente il giorno precedente). Si svolge in due diversi campi sportivi: lo Stadio Olimpico di Serravalle per la sede di Serravalle della Scuola Media Inferiore e tutti i plessi della Scuola elementare ad essa limitrofa, e il campo sportivo di Montecchio per la sede della Scuola Media di Fonte dell’Ovo e tutti i plessi ad essa limitrofa. Le date del progetto: STADIO OLIMPICO SERRAVALLE - Lunedì 29 aprile (rinviata al 6 Maggio e poi definitivamente annullata) - Giovedì 2 maggio CAMPO SPORTIVO MONTECCHIO - Lunedì 13 maggio (rinviata al 20 Maggio e poi definitivamente annullata) - Venerdi’ 17 maggio (rinviata al 31 Maggio) - Martedì 21 maggio - Mercoledì 29 maggio

Il Coordinatore delle Attività Motorie Marco Volpinari