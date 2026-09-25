Progetto Rotary “Spazi di Salute”: quando il movimento diventa parte della cura

Nella serata del 25 settembre, nella cornice dell’Hotel Savoia di Rimini, il Rotary Club San Marino si è riunito in Interclub con il Rotary Club Rimini e Rimini-Riviera per un importante momento di approfondimento dedicato al Service“Spazi di Salute”. Si ricorda che il progetto di service nasce dalla collaborazione tra i Rotary Club San Marino, Rimini, Rimini-Riviera, Riccione-Cattolica e Riccione Perla Verde (Area Romagna Sud-Repubblica di San Marino), l’Associazione Oltre la Ricerca ODV, l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e l’AUSL Romagna, con il patrocinio degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di San Marino e di Rimini, e persegue un obiettivo preciso: contribuire a una nuova cultura della cura e della salute, nella quale l’esercizio fisico possa diventare parte integrante dei percorsi di cura, in particolare in ambito oncologico. Ospite e relatore nella prima delle serate informative dedicate alla cittadinanza, il Prof. Francesco Bettariga, PhD in Exercise Medicine, ricercatore e docente, la cui attività scientifica è dedicata allo studio dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e trattamento, con particolare attenzione all’oncologia. Dopo la sessione pomeridiana, svoltasi presso l’Ospedale di Rimini e dedicata alla formazione al personale sanitario ISS e AUSL, il Prof. Bettariga ha illustrato ai presenti le evidenze scientifiche che stanno cambiando il modo di considerare l’attività fisica nel percorso oncologico: l’esercizio, adeguatamente prescritto e personalizzato, può accompagnare il paziente prima, durante e dopo le terapie, contribuendo al miglioramento della forma fisica e della qualità della vita, alla gestione degli effetti collaterali e alla tolleranza ai trattamenti. Una prospettiva che è al cuore di “Spazi di Salute”, il Service che punta a integrare l’esercizio fisico nei programmi di preabilitazione e riabilitazione, sia tramite la formazione del personale sanitario sia tramite l’informazione alla cittadinanza, e a migliorare gli spazi e le dotazioni dedicate ai pazienti. La partecipazione al progetto dei Rotary Club dell’Area Romagna-Sud e Repubblica di San Marino, di associazioni ed istituzioni sanitarie, testimonia il valore di una collaborazione che supera i confini territoriali e mette in rete Rotary, sanità, ricerca, professionisti e volontariato, uniti da un obiettivo comune: migliorare concretamente la qualità della vita delle persone.



c.s. Rotary Club San Marino









