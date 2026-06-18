Progetto Sorriso, 25 anni accanto ai bambini della Terra Santa

Oltre 1,56 milioni di euro distribuiti in beneficenza in 25 anni di attività. Nel 2025 l’associazione rilancia il proprio impegno in favore dei minori più fragili in una Terra Santa segnata dall’emergenza umanitaria.

Il 2025 segna una tappa importante per Progetto Sorriso, che festeggia 25 anni di attività al fianco dei bambini più fragili della Terra Santa. Un anniversario che non rappresenta soltanto un momento celebrativo, ma anche l’occasione per rileggere un lungo percorso di solidarietà e rinnovare un impegno che, anno dopo anno, si è tradotto in aiuti concreti a favore delle comunità locali.

In questo quarto di secolo, l’associazione ha affiancato con continuità la Chiesa cattolica e le realtà ecclesiali presenti sul territorio, costruendo una rete di sostegno capace di portare risultati significativi. Grazie al contributo delle istituzioni e alla generosità del popolo sammarinese e italiano, Progetto Sorriso ha distribuito complessivamente oltre 1.560.000 euro in beneficenza, confermando una presenza costante e concreta in uno dei contesti più difficili del Mediterraneo.

A rendere possibile questo percorso sono stati anche coloro che ne hanno accompagnato i primi passi. Nel venticinquesimo anniversario, l’associazione richiama con riconoscenza l’ispirazione ed il sostegno di Mons. Pietro Sambi e Mons. Eligio Gosti, figure che hanno contribuito a gettare le basi di un’esperienza diventata negli anni un punto di riferimento per tante persone in difficoltà.

Nel 2025 l’anniversario è stato accompagnato dall’iniziativa “Custodi della Speranza”, promossa con il sostegno della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Rep. di San Marino, della Diocesi di San Marino-Montefeltro e del Comune di Sogliano al Rubicone.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e generosa, confermando la fiducia costruita nel tempo attorno al lavoro dell’associazione. I numeri raccontano con chiarezza la portata del progetto e la capacità di mobilitare risorse in favore dei più piccoli.

L’iniziativa “Custodi della Speranza” ha raccolto 64.175,15 euro.

Complessivamente, grazie a questo progetto e alle altre attività dell’anno, la beneficenza erogata nel 2025 ha raggiunto i 79.000 euro, mentre per il 2026 sono previste ulteriori somme da distribuire per circa 60.000 euro. Dati che, oltre a fotografare la solidità e la sistematicità dell’intervento, confermano la trasparenza dell’azione associativa e il rapporto di fiducia costruito con la comunità.

Ma è soprattutto il contesto della Terra Santa a rendere oggi ancora più urgente il lavoro dell’associazione.

La regione continua, infatti, a essere segnata da una grave emergenza umanitaria, che colpisce in modo particolare i bambini, spesso privati di serenità, cure e prospettive. In questo scenario, il sostegno garantito da realtà come la Custodia Francescana di Terra Santa e il Patriarcato Latino di Gerusalemme, da tempo affiancate da Progetto Sorriso, resta un presidio essenziale di assistenza e vicinanza.

Per l’associazione, i risultati raggiunti nel 2025 non rappresentano un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. Accanto al sostegno economico, l’obiettivo resta quello di coltivare un legame umano e spirituale sempre più profondo con la Terra Santa: in questa prospettiva si inserisce anche l’idea di organizzare, appena le condizioni lo permetteranno, un pellegrinaggio, pensato come occasione per rafforzare una relazione che vada oltre l’aiuto materiale.

Il bilancio di questi 25 anni racconta così una presenza discreta ma costante, capace di trasformare la solidarietà in aiuto concreto. Un impegno così profondo, tuttavia, non sarebbe stato possibile senza il supporto di chi ha creduto nella nostra missione. Per questo motivo, rivolgiamo il nostro ringraziamento più sincero alle Istituzioni che hanno sostenuto il nostro operato, alle imprese partner, ai numerosi cittadini sammarinesi ed italiani che, con le loro donazioni e/o adozioni a distanza ci hanno permesso di superare ogni più rosea previsione.

Dietro i numeri resta una scelta netta: esserci. Accanto a una terra ferita, accanto ai bambini più vulnerabili, senza cedere all’indifferenza.

Perché dove l’emergenza continua, la solidarietà non può fermarsi.

Ricordiamo ai residenti a San Marino che l’Associazione Progetto Sorriso –Insieme per il futuro di un bimbo – COE SM 24589, può essere destinataria del contributo del 3 per mille da devolvere in fase di dichiarazione dei redditi.



Comunicato stampa

Associazione Progetto Sorriso









