Progetto Street Tutor: approvata l’installazione di nuove videocamere Ocr e ad alta definizione in tre punti della città.

La rete di videosorveglianza del territorio si implementa di nuovi occhi elettronici in tre punti della città. Le nuove dotazioni, approvate dalla Giunta comunale nell’ultima seduta, fanno parte del progetto “Street tutor”, il programma di videosorveglianza integrato cofinanziato dalla regione Emilia Romagna da realizzare attraverso l’installazione di nuove videocamere di tipo Ocr (Optical Character Recognition) affiancate da telecamere ad alta definizione (di contesto), posizionate ai varchi di accesso della città e nelle aree di rilevanza storico-ambientale del comune. Dopo l’approvazione dell’attivazione delle prime sette videocamere, si va quindi a completare il quadro con la definizione del posizionamento di ulteriori dispositivi sul territorio. Nel dettaglio l’intervento (del valore complessivo di circa 30mila euro) comprende l’aggiunta - rispetto a quelli già previsti - di ulteriori due varchi Ocr in zona via Coriano - via dell’Iris, con lo spostamento della telecamera di contesto per la videosorveglianza e una ottimizzazione di alcune componenti tecnologiche già in programma. Una telecamera ad alta definizione sarà posizionata in via Pullè all’intersezione con via Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare, mentre altre quattro saranno impiegate per la videosorveglianza nella zona del Ponte di Tiberio. Obiettivo del progetto “Street Tutor” è quello di garantire una maggiore copertura del sistema di videosorveglianza sul territorio a tutela dei cittadini, fornendo uno strumento in più a Polizia Locale e alle forze dell’ordine per il presidio della città. Oltre alle dotazioni previste dal progetto regionale, il programma di implementazione del sistema di videosorveglianza prevede la prossima installazioni di nuovi occhi elettronici a copertura della fascia a mare, con una cinquantina di impianti al Parco del Mare nord e altrettanti nei tratti riqualificati del Parco del Mare sud (Tintori, da Piazzale Kennedy a via Pascoli, Miramare). Prevista anche l’implementazione della videosorveglianza nella zona del porto e della stazione ferroviaria.

