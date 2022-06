Progetto “Voucher Vacanza San Marino 2022”

Progetto “Voucher Vacanza San Marino 2022”.

Si ricorda che mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 14.00 scade il termine per la presentazione delle domande a mezzo del servizio tNotice relative al Bando di selezione pubblica Progetto “Voucher Vacanza San Marino 2022”. Il bando è stato indetto dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica per la selezione pubblica per titoli e colloquio motivazionale ed attitudinale, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge n.107/2009, della durata di 12 mesi non prorogabili di soggetto da adibirsi ad attività di gestione amministrativa e contabile funzionale al progetto “Voucher Vacanza San Marino” di cui al Decreto Legge 22 dicembre 2020 n. 220. L’avviso, che contiene le informazioni su modalità di partecipazione, richieste e criteri di valutazione e aggiudicazione, è scaricabile sul sito www.gov.sm (Home> Bandi-Pubblici-di-Reclutamento, Concorsi-pubblici-e-selezioni).

