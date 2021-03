Programma di vaccinazione anti Covid e modalità per la prenotazioni

Da ieri 1 marzo sono partite le vaccinazioni del personale sanitario (sia pubblico che privato) e delle persone con o più di 75 anni. Per prenotare la vaccinazione, si può contattare il numero dedicato del CUP, telefonando allo 0549 994905 (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 18), oppure è possibile utilizzare il servizio di prenotazione on-line collegandosi all’apposita pagina accessibile dalla home page del sito ISS (http://Servizionline.iss.sm).

Domani saranno vaccinati il personale e gli ospiti della RSA La Fiorina, mentre da giovedì 4 marzo sarà aperto anche il secondo punto vaccinale al Centro Commerciale Azzurro dove ha sede l’Ufficio Vaccinazioni.

Le vaccinazioni vengono effettuate tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19 circa. Si ricorda che saranno inserite in via prioritaria anche le persone portatori di importanti patologie, i cardiopatici gravi, i pazienti oncologici e con quadri severi di immunodepressione tramite chiamata attiva svolta dal personale ISS, che avrà cura di contattare gli assistiti appartenenti a tali categorie su segnalazione del proprio medico curante o dei vari specialisti. Secondo quanto previsto dal Piano Vaccinale, una volta terminate le vaccinazioni al personale sanitario e agli Over 75 anni, sarà avviata la somministrazione dei vaccini agli over 60 anni, alle Forze dell'Ordine e al personale scolastico, e infine si procederà con il resto della popolazione.